Ρόδος: Εκτός ελέγχου η «κατάληψη» παραλιών από ομπρελοκαθίσματα – Τι καταγγέλει το «Δίκτυο Ομπρέλα» (Photos)

Takeaways by to pontiki AI Το «Δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου ΟΜΠΡΕΛΑ» καταγγέλλει την παράνομη και αυθαίρετη κατάληψη δημοφιλών παραλιών στη Ρόδο από επιχειρήσεις εστίασης.

Στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων παρατηρείται πλήρης κάλυψη του αιγιαλού με ομπρέλες και ξαπλώστρες, αγνοώντας τις νόμιμες συμβάσεις παραχώρησης.

Οι καταγγελίες αναφέρουν συστηματική παραβίαση της υποχρεωτικής ζώνης ελεύθερης πρόσβασης τεσσάρων μέτρων από την ακτογραμμή σε πολλές παραθαλάσσιες τοποθεσίες.

Το δίκτυο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη εξοπλισμού υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο του 60% που ορίζει ο νόμος 5092/2024 για τις παραχωρημένες εκτάσεις.

Οι εκπρόσωποι της οργάνωσης δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις παρεμβάσεις τους για την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα των παραλιών και την τήρηση της νομιμότητας.

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Εικόνες πλήρους κατάληψης δημοφιλών παραλιών της Ρόδου από ομπρέλες και ξαπλώστρες παρουσιάζει το «Δίκτυο για την προάσπιση του δημόσιου χώρου ΟΜΠΡΕΛΑ», θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα της πρακτικής αυτής.

Το δίκτυο, το οποίο είχε αποκαλύψει την παράνομη και ετσιθελική κατάληψη της παραλίας «Άντονι Κουίν» από επιχείρηση εστίασης, προχωρεί σε νέες καταγγελίες, υποστηρίζοντας ότι η οριοθέτηση των παραχωρημένων τμημάτων παραλιών και η τήρηση των κανόνων για την ελεύθερη πρόσβαση στον αιγιαλό αποτελούν… όνειρο θερινής νυκτός.

Το δίκτυο – παρουσιάζοντας φωτογραφικά ντοκουμέντα – μιλά ανοιχτά για υπερβάσεις των παραχωρήσεων, αυθαίρετες επεκτάσεις επιχειρήσεων και τοποθετήσεις ομπρελοκαθισμάτων σε σημεία που δεν καλύπτονται από νόμιμη παραχώρηση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν παραλίες εξ ολοκλήρου κατειλημμένες από ομπρέλες και ξαπλώστρες και χωρίς ελεύθερο χώρο.

Το δίκτυο αναφέρεται συγκεκριμένα σε παραλίες της Λίνδου και των Κολυμπίων και κάνει λόγο για περιπτώσεις όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο εξοπλισμός έχει αναπτυχθεί ακόμη και σε σημεία που δεν καλύπτονται από ενεργή παραχώρηση, σημειώνοντας ότι «η πραγματικότητα στις παραλίες τις Ρόδου απέχει πολύ από το MyCoast…».

Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι «παρεμβαίνει εκ νέου με στοιχεία από τις παραλίες της Ρόδου, στις περιοχές της Λίνδου και των Κολυμπίων, από όπου προκύπτει προκλητική παραβατικότητα και αυθαίρετη κατάληψη δημοσίου χώρου σε αιγιαλό και παραλία. Συγκεκριμένα:

Κολύμπια – Λιμανάκι

Στην περιοχή καταγράφεται αυθαίρετη λειτουργία παράνομης καντίνας – beach bar επί αιγιαλού και παραλίας χωρίς μίσθωση και χωρίς οποιαδήποτε αδειοδότηση (γνωστοποίηση λειτουργίας, πυρασφάλεια, μελέτη διάθεσης λυμάτων κλπ). Τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη ζώνη των 4 μέτρων από την ακτογραμμή.

Παραλία Αγίου Παύλου Λίνδου

Επιχείρηση έχει κάνει πλήρης κατάληψη της παραλίας χωρίς να διαθέτει ενεργή σύμβαση παραχώρησης στο MyCoast. Δεν τηρείται η προβλεπόμενη απόσταση 4 μέτρων μεταξύ ομπρελοκαθισμάτων και θάλασσας.

Κεντρική Παραλία Λίνδου

Υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε τμήματα της παραλίας που δεν υπάρχει σύμβαση παραχώρησης. Σε πολλά σημεία οι ξαπλώστρες φτάνουν πολύ κοντά στη θάλασσα, χωρίς να προκύπτει τήρηση της ζώνης πλάτους των 4 μέτρων.

Μικρή Παραλία Λίνδου

Υπάρχει πλήρης κατάληψη της παραλίας από ξαπλώστρες και ομπρέλες, με ανάπτυξη και σε σημεία που δεν προκύπτει να καλύπτονται από νόμιμη παραχώρηση.

Καμία τήρηση της ελεύθερης ζώνης πλάτους των 4 μέτρων.

Να υπενθυμίσουμε πως σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 5092/2024, σε κάθε παραχωρημένη έκταση μίας παραλίας, η ανάπτυξη ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του εμβαδού της. Γεγονός εντελώς αντίθετο με την κατάσταση που συναντάται στις παραπάνω παραλίες.

Το Δίκτυο ΟΜΠΡΕΛΑ θα συνεχίσει να προασπίζεται τον κοινόχρηστο χαρακτήρα των παραλιών της Ρόδου, να αναδεικνύει περιπτώσεις αυθαίρετης χρήσης δημόσιου χώρου και να ζητά την εφαρμογή της νομιμότητας με τον ίδιο τρόπο για όλους. Οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και η ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές δεν μπορεί να περιορίζεται από ανεξέλεγκτη ιδιωτική εκμετάλλευση».

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