OPEN: Ο Στραβελάκης επιστρέφει την Παρασκευή στο «10 παντού»- Πόσο θα παραμείνει η Παπακωστοπούλου

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Μη χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου σήμερα το απόγευμα, δεύτερη ημέρα με εκείνον απόντα.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της πρωινής εκπομπής επικαιρότητας αναμένεται να επανεμφανιστεί στο πλατό του «10 παντού» παίρνοντας θέση μπροστά από τις κάμερες και πάλι την Παρασκευή (5/9), μεταδίδουν ενημερωμένοι παρατηρητές δρώμενων στο κανάλι της Παιανίας.

Η νέα εξέλιξη προέκυψε έπειτα από την συνάντηση που είχε με τον γενικό διευθυντή Ειδήσεων- Ενημέρωσης του Open, Χρήστο Παναγιωτόπουλο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται, σχολιάζουν παρατηρητές των τεκταινόμενων στα ενδότερα του ειδησεογραφικού οργανισμού του σταθμού, στην φρέσκια για το «10 παντού», παρουσιάστρια, Κατερίνα Παπακωστοπούλου. Λέγεται ότι αναδιαρθρώθηκε το πλαίσιο του ρόλου της στην εκπομπή και μένει να φανεί κατά τους ίδιους παρατηρητές ο βαθμός αφομοίωσης, προσαρμογής και ανθεκτικότητας στα νέα δεδομένα.

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