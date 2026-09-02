Κυψέλη: Η κυνική περιγραφή του 43χρονου για τη στιγμή του θανάτου του βρέφους – Η αντίθεση με τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Takeaways by to pontiki AI Ένα ζευγάρι κατηγορείται για την ανθρωποκτονία του βρέφους τους, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε βαλίτσα στην κατάψυξη διαμερίσματος.

Ο 43χρονος πατέρας ισχυρίζεται ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια και πως τα τραύματα προκλήθηκαν κατά την προσπάθεια απομάκρυνσης πάγου.

Οι ισχυρισμοί αυτοί έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία εντόπισε δεκαπέντε βαθιά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του βρέφους.

Η 38χρονη μητέρα αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο επειδή επιθυμούσε να έχει το παιδί μαζί της.

Η εισαγγελία άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν επιπλέον κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών και όπλων.

Παράλληλα, ο 43χρονος ερευνάται για παλαιότερες υποθέσεις μαστροπείας και βιασμού, ενώ ένας 26χρονος συγκατοικος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με ανήλικη.

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Αποτροπιασμό προκαλούν οι φρικιαστικές μαρτυρίες του ζευγαριού που φέρεται να δολοφόνησε το μωρό του και το διατηρούσε στην κατάψυξη σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Ο 43χρονος, ο οποίος μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα αντιμετωπίζουν δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση μίλησε στο Mega, δίνοντας τη δική του κυνική εκδοχή για τον θάνατο του βρέφους, τηρώντας κοινή γραμμή με την 38χρονη σύντροφό του,

Ο 43χρονος αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του παιδιού, περιέγραψε όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν λίγο πριν πεθάνει και έδωσε εξηγήσεις για τα τραύματα από μαχαίρι που έφερε.

Ο άνδρας, υποστήριξε αρχικά ότι το παιδί αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως είπε, είχαν γίνει γνωστά μερικούς μήνες μετά τη γέννησή του.

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και είχε και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο», είπε.

Στη συνέχεια κλήθηκε να περιγράψει τι είχε συμβεί την ημέρα που πέθανε το βρέφος. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, η οικογένεια βρισκόταν στο σαλόνι και έτρωγε, ενώ το παιδί, το οποίο εκείνη την ημέρα είχε πυρετό, βρισκόταν στην κούνια του.

«Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι η οικογένεια, στο σαλόνι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Εκείνη την ημέρα είχε πυρετό. Το είδε η γυναίκα μου και μου είπε “το παιδί δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά ακούω ένα “παφ”, έκανε έναν ήχο, και μετά βλέπω την κοιλιά του πρησμένη σαν μπαλόνι. Προσπάθησα να του κάνω μασάζ, αλλά το παιδί παραδόθηκε εκείνη την ώρα και έβγαζε κάτι άσπρα».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 43χρονος και στα τραύματα από μαχαίρι, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να απομακρύνει πάγο από το βρέφος.

Όπως ισχυρίστηκε, το βρέφος «είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να το βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο χτύπαγα. Αλλά επειδή δεν έβγαινε αίμα, δεν ήξερα ξέρω ότι χτύπησα το μωρό. Ήθελα να το βγάλω για να το μετακινήσω αλλού. Δεν το έσφαξα, γι’ αυτό είχε τα τραύματα από μαχαίρι. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στη βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα».

Αντίθετοι με τα ιατροδικαστικά ευρήματα οι ισχυρισμοί του

Οι ισχυρισμοί του 43χρονου, ωστόσο, δεν φαίνεται να συνάδουν με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους ήταν βαθιά και εντοπίζονταν στην πίσω πλευρά του σώματος.

Ο ιατροδικαστής φέρεται να εντόπισε τουλάχιστον 15 τραύματα από μαχαίρι, γεγονός που προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού.

Τι υποστήριξε η 38χρονη

Από την πλευρά της, η 38χρονη Γερμανίδα αρνείται τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. H γυναίκα ενώπιον των αρχών δήλωσε αθώα και υποστήριξε ότι δεν γνωστοποίησε τον θάνατο του παιδιού επειδή ήθελε να το έχει μαζί της.

«Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκεια από την ελληνική Δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

Οι αρχές εξετάζουν τις περιγραφές που έδωσαν οι δύο ενήλικες σε συνδυασμό με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα αναμένεται να δοθεί και στο γενετικό υλικό που έχει συλλεχθεί στο πλαίσιο της έρευνας.

«Πλούσιο» το ποινικό παρελθόν του 43χρονου

Την ίδια στιγμή, νέα στοιχεία για το ποινικό παρελθόν του 43χρονου έρχονται στο φως καθώς αυτός εμπλέκεται κατά πληροφορίες και σε νέα, δεύτερη, υπόθεση μαστροπείας και βιασμού κατά το χρονικό διάστημα 2020 – 21. Η εν λόγω δικογραφία σχηματίστηκε αρχικά από την εισαγγελία της βορείου Ελλάδας και το 2025 διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας, όπου και σε εξέλιξη βρίσκεται μέχρι σήμερα προκαταρκτική εξέταση.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας είχε κατηγορηθεί και για άλλη υπόθεση μαστροπείας και βιασμού σε βάρος Γερμανίδας υπηκόου. Μάλιστα, για την υπόθεση αυτή είχε προφυλακιστεί αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε αφού η σχετική δικογραφία τέθηκε στο αρχείο καθώς η γυναίκα ανακάλεσε την αρχική καταγγελία της.

Ποινική δίωξη για τη δολοφονία του μωρού

Εν τω μεταξύ η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης για τη δολοφονία του βρέφους που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης Γερμανίδας συντρόφου του.

Συγκεκριμένα σε βάρος των δυο παραπάνω κατηγορούμενων ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδή κατάθεση κατ’ εξακολούθηση και άπαξ. Ακόμη ποινική δίωξη ασκήθηκε και σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ο οποίος ζούσε και εκείνος στο σπίτι της Κυψέλης και φέρεται να είχε σχέση με την ανήλικη κόρη της 38χρονης η οποία είναι έγκυος.

Συγκεκριμένα ο 26χρονος διώκεται για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη, καθώς και για ψευδή κατάθεση και για κατοχή πυρομαχικών. Οι τρεις κατηγορούμενοι για αυτές τις νέες κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν θα απολογηθούν εκ νέου ενώ πριν από λίγο εκδόθηκαν και τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος τους (πρόκειται για τυπική διαδικασία) και αύριο αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου σε ανακριτή.

Εν τω μεταξύ, κρίθηκαν ήδη προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση εύρεσης νεκρού ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός.

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