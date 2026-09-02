Προφυλακιστέοι οι τρεις για το διαμέρισμα-κολαστήριο στην Κυψέλη:  «Δεν τρυπήσαμε το μωρό, τον πάγο ήθελα να βγάλω», υποστήριξε ο 43χρονος  

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Προφυλακιστέοι για διακίνηση ναρκωτικών και για μη ανακοίνωση εύρεσης νεκρού κρίθηκαν ο 43χρονος Έλληνας, η 38χρονη Γερμανίδα και ο 26χρονος Αφγανός, που έμεναν στο διαμέρισμα στο οποίο βρέθηκε το κατεψυγμένο βρέφος στην Κυψέλη.

Σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του, που φέρονται να είναι οι γονείς του βρέφους, ασκήθηκε, επιπλέον, δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε βάρος του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος φέρεται να είναι πατέρας του μωρού που κυοφορεί η 15χρονη, ασκήθηκε, επίσης , δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν είχε συμπληρώσει τα 12 έτη, γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο αφού είχε συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας του, ψευδή κατάθεση και παράνομη κατοχή πυρομαχικών.

Προθανάτιες οι τρεις μαχαριές

Το βρέφος έφερε τουλάχιστον 18 μαχαιριές με τις 3 να είναι προθανάτιες. Ο 43χρονος μιλώντας στο MEGA πριν την προφυλάκιση του υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε από φυσικά αίτια και επιχείρησε να σπάσει τον πάγο με το μαχαίρι.

«Είχε πιάσει πάγο», λέει ο 43χρονος

«Το παιδί ήταν άρρωστο, είχε κάτι με το έντερο και μία κήλη. Το παιδί γεννήθηκε το 2021, κοιτάξτε φωτογραφίες στο Facebook από τις αναρτήσεις μου. Ήταν καλά και μετά από 8 μήνες μας είπαν ότι ήταν άρρωστο. Καθόμασταν για φαγητό στο τραπέζι. Δίπλα ήταν η κούνια του παιδιού. Το είδε η γυναίκα μου και είπε “δεν είναι καλά, είναι σε αφασία“. Μετά έκανε έναν ήχο, η κοιλιά του ήταν πρησμένη. Έβγαλε ένα υγρό άσπρο μετά και πέθανε. Έχουμε αλλάξει 4 σπίτια και το παίρναμε μαζί. Είχε πιάσει πάγο και θέλαμε να τον βγάλουμε. Δεν τρυπήσαμε το μωρό, εγώ τον πάγο τρύπησα. Δεν έβγαινε αίμα, δεν το έσφαξα. Θέλαμε να βγάλουμε τον πάγο για να το πάμε αλλού το παιδί. Το βάλαμε στην βαλίτσα γιατί φοβήθηκα ότι θα μου πάρουν και τα άλλα παιδιά επειδή είναι αδήλωτα. Πήγα στο νοσοκομείο και τα πήρα τα παιδιά. Δεν ήθελα να μου τα πάρουν τα αγαπάω. Δεν βγάλαμε χαρτιά γιατί φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό που έγινε», είπε αναφορικά με το περιστατικό το 2020 και την μεταφορά των τριών ανήλικων στο νοσοκομείο.

Από την πλευρά της, η 38χρονη είπε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο του μωρού για συναισθηματικούς λόγους: «Αρνούμαι τις κατηγορίες, δεν διέπραξα τα εγκλήματα για τα οποία κατηγορούμαι. Ζητώ επιείκια από την ελληνική δικαιοσύνη, είμαι αθώα. Δεν δήλωσα τον θάνατο του παιδιού, γιατί ήθελα να το έχω μαζί μου. Τα ναρκωτικά ήταν για δική μου χρήση».

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