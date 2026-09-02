Εκτός λειτουργίας φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας – Έπεσε η τάση του ρεύματος, κυκλοφοριακό κομφούζιο

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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίας της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας πολλά φανάρια.

Προβλήματα παρατηρούνται – μεταξύ άλλων – στις λεωφόρους Κηφισίας και Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη Μεσογείων.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αυτό πιθανώς αποδίδεται σε πτώση της τάσης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στη Θήβα.

Λίγη ώρα αργότερα, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, με τα προβλήματα να περιορίζονται και την κυκλοφορία να επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.

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