Εκτός λειτουργίας φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας – Έπεσε η τάση του ρεύματος, κυκλοφοριακό κομφούζιο

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Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων καταγράφονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίας της Αθήνας, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας πολλά φανάρια.
Προβλήματα παρατηρούνται – μεταξύ άλλων – στις λεωφόρους Κηφισίας και Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και τη Μεσογείων.
Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, αυτό πιθανώς αποδίδεται σε πτώση της τάσης λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς κοντά στη Θήβα.
Λίγη ώρα αργότερα, η λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών άρχισε σταδιακά να αποκαθίσταται, με τα προβλήματα να περιορίζονται και την κυκλοφορία να επανέρχεται σταδιακά σε κανονικούς ρυθμούς.
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