search
ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 19:57
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.09.2026 19:10

Μητσοτάκης: Βίντεο στο TikTok για τη μείωση στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ – «Ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια»

02.09.2026 19:10
mitsotakis_thessaloniki_new_123

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο για τη μείωση της τιμής του ρεύματος στο σταθερό τιμολόγιο της ΔΕΗ στο οποίο αναφέρει τα εξής:

«Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες που μπορεί να μην γνωρίζετε. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το σταθερό της τιμολόγιο για τον επόμενο χρόνο πέφτει στα 0,115 (Euro/kWh) με πάγιο μόλις Euro3,5. Και αυτό σε ένα περιβάλλον αυξήσεων στις τιμές της ενέργειας διεθνώς που σε άλλη εποχή θα σήμαινε αυτόματα πιο ακριβό λογαριασμό για κάθε ελληνικό σπίτι. Όμως εμείς καταφέρνουμε και κρατάμε τις τιμές χαμηλά. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αν δεν είχαμε μια Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού οικονομικά ισχυρή, ικανή να απορροφάει η ίδια μέρος του κόστους αντί να το μεταφέρει στον καταναλωτή. Μια δημόσια επιχείρηση που θέλω να θυμίσω το 2019 ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Σήμερα είναι ασπίδα προστασίας για κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί ισχυρή ΔΕΗ σημαίνει τελικά κάτι πολύ απλό. Λιγότερη πίεση στους λογαριασμούς του ρεύματος».

@kyriakosmitsotakis_

Θέλω να σας μιλήσω για μια σημαντική ανακοίνωση που έγινε χθες.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Διαβάστε επίσης:

Τραβάει το σχοινί ο Ερντογάν: «Η Ελλάδα πρέπει να σταματήσει να εξοπλίζει τα νησιά που έχουν αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς»

Μαρινάκης για Σαμαρά: Δεν είναι αντίπαλός μας, κάποιοι, για να απευθυνθούν σε συγκεκριμένο ακροατήριο δημιουργούν ανύπαρκτα θέματα – Αιχμές και από Βορίδη

Ανεβάζει την ένταση η Τουρκία: Ερευνητικό σκάφος στο Καστελλόριζο, κινήσεις για πάρκα και απειλές για το Αιγαίο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
boufos1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαντλημένο μπουφάκι έπεσε στη θάλασσα, φωτογραφίες από τη διάσωση του

trump 543 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να μετονομαστούν σε… «Στενά Τραμπ»

stavros-benos
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε από την επιτροπή ανασυγκρότησης του Έβρου ο Σταύρος Μπένος: «Άδειο πουκάμισο το σχέδιο της κυβέρνησης»

hegseth-trump-123
ΚΟΣΜΟΣ

Άγρια σύγκρουση στις ΗΠΑ για την ηγεσία του στρατού: Βαθαίνει το χάος μετά την παραίτηση Ντρίσκολ – Η ρήξη με Χέγκσεθ, οι «εκκαθαρίσεις» και η στήριξη Τραμπ

koromila – parios – new
LIFESTYLE

Υπέρ του Γιάννη Πάριου η Ρούλα Κορομηλά: Όσα τοξικά πληκτρολόγια κι αν ξεσηκωθούν, ο μύθος του θα μείνει ανέγγιχτος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zampetoglou-anagnostopoulos-new
MEDIA

«Studio στις 3»: Τι τηλεθέαση έκαναν Ζαμπέτογλου και Αναγνωστόπουλος στην πρεμιέρα τους στον ΣΚΑΪ

nina flor – filippos de gres- new
LIFESTYLE

Γονείς ο Φίλιππος Ντε Γκρες και η Νίνα Φλορ: Απέκτησαν γιο μέσω παρένθετης μητέρας

roula-koromila-new
LIFESTYLE

Ξεσπά η Ρούλα Κορομηλά: «Δικοί μου οι κανόνες, δικό μου και το block στους "κριτές" της κακιάς ώρας»

euro_money_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Δανειοληπτών ν. Κατσέλη: «Καμία συμμόρφωση των funds με τον Άρειο Πάγο – Στο στόχαστρο εγγυητές και πρώτη κατοικία»

meletopoulos-234
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βλέπει… νέο Ανδρέα Παπανδρέου στον Σαμαρά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.09.2026 19:57
boufos1
ΕΛΛΑΔΑ

Εξαντλημένο μπουφάκι έπεσε στη θάλασσα, φωτογραφίες από τη διάσωση του

trump 543 new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προτείνει τα Στενά του Ορμούζ να μετονομαστούν σε… «Στενά Τραμπ»

stavros-benos
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε από την επιτροπή ανασυγκρότησης του Έβρου ο Σταύρος Μπένος: «Άδειο πουκάμισο το σχέδιο της κυβέρνησης»

1 / 3