Εξαντλημένο μπουφάκι έπεσε στη θάλασσα, φωτογραφίες από τη διάσωση του

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Μία φωτογραφία με ένα τρομαγμένο μπουφάκι που είναι τυλιγμένο σφιχτά με πετσέτα δημοσίευσε η ANIMA.

Το πτηνό στην προσπάθεια του να πετάξει έπεσε στη θάλασσα. Ευτυχώς το εντόπισαν τουρίστες και το παρέδωσαν στο Δασαρχείο Κέρκυρας.

Την περίθαλψη του έχει αναλάβει η ΑΝΙΜΑ.

Ο μπούφος είναι γνωστός και ως ο «αετός» της οικογένειας των κουκουβαγιών. Προτιμάει αραιά δασωμένες περιοχές με διάκενα, αλλά έχει καταγραφεί ακόμα και σε αραιή μακκία, αρκεί να υπάρχουν βράχια με μεγάλες τρύπες για να φωλιάσει.

Τρέφεται με θηλαστικά μικρού και μεσαίου μεγέθους (τρωκτικά, σκαντζόχοιροι και λαγοί) αλλά και πουλιά, που μπορούν να φτάσουν το μέγεθος της Κουρούνας. Οι κυριότερες απειλές για το είδος είναι η ηλεκτροπληξία και η πρόσκρουση σε καλώδια, καθώς και η θανάτωση από λαθροθήρες.

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