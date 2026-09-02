Ναυάγιο στην Κερύνεια: Ανασύρθηκε μια σορός ακόμη, 9 οι νεκροί – Καρατομήθηκε ο «υπουργός Μεταφορών» του ψευδοκράτους, καταζητούμενος για τη δολοφονία Ισαάκ

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Ακόμη μία σορός ανασύρθηκε από το ναυάγιο ανοικτά της Κερύνειας, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους εννέα, όπως ανακοίνωσε ο «πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ουνάλ Ουστέλ.

Η σορός εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που πραγματοποιούν τα τουρκικά πλοία TCG Işın και TCG Alemdar.

Μετά την ανάσυρση της ένατης σορού, 19 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν, 239 διασώθηκαν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση για τα αίτια του ναυαγίου και για τυχόν ευθύνες.

Το ναυάγιο έχει εντοπιστεί στον βυθό, σε βάθος 514 μέτρων, και οι έρευνες διεξάγονται με τη βοήθεια ειδικών πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού και τηλεκατευθυνόμενων υποβρύχιων οχημάτων.

Στην περιοχή επιχειρούν τα πλοία TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία διαθέτουν εξοπλισμό για την απεικόνιση του ναυαγίου και την ανάσυρση αντικειμένων ή σορών από μεγάλο βάθος. Σύμφωνα με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, οι έρευνες θα συνεχιστούν σε 24ωρη βάση

Απομακρύνθηκε ο Αρικλί, καταζητούμενος για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ

Την ίδια ώρα, ο Ουστέλ ανακοίνωσε την απομάκρυνση του «υπουργού Δημοσίων Έργων και Μεταφορών» Ερχάν Αρικλί, λέγοντας ότι τον ενημέρωσε ο ίδιος για την απόφασή του.

Όπως ανέφερε, η κίνηση αυτή έγινε ώστε η έρευνα να προχωρήσει χωρίς οποιαδήποτε σκιά και να διασφαλιστεί η ομαλή διερεύνηση της υπόθεσης από την «αστυνομία» και τη «δικαιοσύνη».

Ο Αρικλί είναι ένας εκ των καταζητούμενων με διεθνές ένταλμα σύλληψης για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ το 1996.

Τα ερωτήματα για τη ναυτική τραγωδία

Το «Filo Jet» απέπλευσε από την Κερύνεια με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας και άρχισε να εισρέει νερό από την πλώρη λίγη ώρα μετά την αναχώρησή του. Ανετράπη ενώ επιχειρούσε να επιστρέψει στο λιμάνι και τελικά βυθίστηκε.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην κατάσταση του καταμαράν που ναυπηγήθηκε το 2000, στους τεχνικούς ελέγχους, στα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας και στην απόφαση να δοθεί άδεια απόπλου παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Δημοσιεύματα στα κατεχόμενα αναφέρουν ότι αρχικά δεν είχε επιτραπεί η αναχώρηση, αλλά η απόφαση άλλαξε περίπου μία ώρα αργότερα.

Για την υπόθεση τέθηκαν σε διαθεσιμότητα στελέχη του λιμανιού που ενέκριναν τον απόπλου, ενώ υπό διερεύνηση βρίσκονται μέλη του πληρώματος, στελέχη της πλοιοκτήτριας εταιρείας και λιμενικοί υπάλληλοι. Εννέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο καπετάνιος, οδηγήθηκαν ενώπιον δικαστηρίου.

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