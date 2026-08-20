Προκαλεί ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ για τον θάνατο του Σολωμού: «Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει»

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Ο δολοφόνος του Τάσου Ισαάκ, ο Ερχάν Αρικλί προχώρησε σε μία προκλητική δήλωση για την δολοφονία του Σολωμού Σολωμού στη Δερύνεια το 1996.

Ο καταζητούμενος από τις Αρχές στη Κύπρο Αρικλί, χαρακτήρισε την εκτέλεση του Σολωμού ως «ζήτημα τιμής» επειδή πήγε να κατεβάσει τη σημαία του ψευδοκράτους.

«Όταν ένας εχθρός κατεβάζει βίαια τη σημαία μιας χώρας, αυτό δεν θεωρείται απλώς ως η αφαίρεση ενός κομματιού υφάσματος από έναν ιστό» είπε και χαρακτήρισε τους τουρκοκύπριους που διαφωνούν με την διπλή δολοφονία ότι «είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ελληνοκυπριακής πέμπτης φάλαγγας που διαδίδει μαύρη προπαγάνδα, είτε δεν πιστεύουν στην ΤΔΒΚ και δεν εμπιστεύονται την Τουρκία».

«Η σημαία δεν πρέπει να κατεβαίνει, το λάβαρο δεν πρέπει να πέφτει, είναι ζήτημα τιμής για το κράτος και τον στρατό» συνέχισε, αποφεύγοντας κάθε αναφορά στο γεγονός ότι ο Σολωμού ήταν άοπλος.

Ο Αρικλί ήταν ένας από αυτούς που ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον Ισαάκ τον Αύγουστο του 1996 στη Νεκρή Ζώνη. Το 2012 είχε συλληφθεί στο Κιργιστάν βάσει διεθνούς εντάλματος, αλλά αφέθηκε ελεύθερος και επέστρεψε στα κατεχόμενα.

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