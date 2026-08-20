Νέα αιματοχυσία στη Γάζα με δέκα νεκρούς από βομβαρδισμούς του Ισραήλ – Χαμάς: «Απόλυτη περιφρόνηση της κατάπαυσης πυρός»

Takeaways by to pontiki AI Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι στόχευσε στελέχη και διοικητές της Χαμάς.

Το νοσοκομείο Σίφα δέχθηκε εννέα σορούς, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και ένα δεκατριάχρονο παιδί, ενώ αναφέρθηκαν και περισσότεροι από είκοσι τραυματίες.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έπληξε συγκέντρωση ενόπλων σε αστυνομικό τμήμα και στέλεχος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στη Νουσέιρατ.

Η Χαμάς κατήγγειλε την κλιμάκωση των επιθέσεων, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εφαρμογή του σχεδίου αφοπλισμού της οργάνωσης υπό την επίβλεψη αμερικανού στρατηγού.

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Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες (19/8) σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, με το Ισραήλ να ισχυρίζεται ότι στόχευσε στελέχη και διοικητές της Χαμάς.

Τα πλήγματα προστέθηκαν σε σειρά άλλων τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο ισραηλινός στρατός λέει πως είχαν στο στόχαστρο στελέχη του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Το νοσοκομείο Σίφα της πόλης της Γάζας, ανέφερε πως διακομίστηκαν σε αυτό εννιά πτώματα, ανάμεσά τους αυτό γυναίκας και δεκατριάχρονης, καθώς και πάνω από 20 τραυματίες.

«Πού είναι αυτή η κατάπαυση του πυρός όταν ο λαός μας χάνει δεκάδες παιδιά του κάθε μέρα;» διερωτήθηκε ο Μαχμούντ Τζουντίγια μπροστά στο Σίφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «συγκέντρωση τρομοκρατών» στο αστυνομικό τμήμα, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων μελών της Χαμάς κι ενός των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης, υποστηρίζονταν ότι απεργάζονταν σχέδια επιθέσεων εναντίον του IDF.

«Πριν από το πλήγμα λήφθηκαν μέτρα για να αποφευχθεί το να πάθουν κακό άμαχοι», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι εξαπέλυσε πλήγμα στη Νουσέιρατ (κεντρικά) το οποίο είχε στο στόχαστρο στέλεχο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που κατ’ αυτόν είχε πάρει στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Αργότερα το νοσοκομείο Άουντ ανέφερε ότι παρέλαβε το πτώμα άνδρα ο οποίος σκοτώθηκε στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ ενώ κινείτο με μοτοσικλέτα.

«Πυρά» Χαμάς κατά «Συμβουλίου Ειρήνης»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Χαζέμ Κάσεμ καταδίκασε την «επικίνδυνη κλιμάκωση» και την «απόλυτη περιφρόνηση έναντι όλων των εκκλήσεων για κατάπαυση του πυρός» από πλευράς Ισραήλ. Κατηγόρησε το «Συμβούλιο Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου Τραμπ πως είναι απρόθυμο ή ανίκανο να υποχρεώσει το Ισραήλ να «τηρήσει τις συμφωνίες που κλείστηκαν».

Μέλος του πολιτικού γραφείου του κινήματος, ο Μπασέμ Ναΐμ, χαρακτήρισε «αφόρητη» την κατάσταση μιλώντας στο AFP.

Τα νέα πλήγματα σημειώνονται ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι προσπάθειες για την εφαρμογή της λεγόμενης δεύτερης φάσης του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το κείμενο απαιτώντας «αληθινό αφοπλισμό» της Χαμάς.

Ο γαμπρός και απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, που συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει μέσα σε «30 ημέρες» και πρόσθεσε πως οι ΗΠΑ δεν θα «περιορίσουν το δικαίωμα του Ισραήλ να αμύνεται σε περίπτωση άμεσων απειλών» από τη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή, οι Κούσνερ και Νετανιάχου συμφώνησαν να ανατεθεί σε αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς.

Τον αφοπλισμό υποτίθεται πως θα αναλάμβανε να χειριστεί η Εθνική Επιτροπή για τη Διακυβέρνηση της Γάζας, όργανο αποτελούμενο από παλαιστίνιους τεχνοκράτες που το Ισραήλ εμποδίζει να μπουν στη Γάζα.

Έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους παιδί, σκοτώθηκαν προχθές Τρίτη σε ισραηλινό βομβαρδισμό σε λιμάνι στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

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