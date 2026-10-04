Πώς επηρεάζει η παραπομπή Τριαντόπουλου την εκκρεμότητα με τον Κώστα Αχ. Καραμανλή

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Πολλές συζητήσεις προκάλεσε στο «γαλάζιο» στρατόπεδο η παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου – και άλλων στελεχών – στο Ειδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του «ξεμπαζώματος και μπαζώματος» του σημείου του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Αυτό που έκανε, μάλιστα, ιδιαίτερη εντύπωση στους βουλευτές της Ν.Δ. ήταν η αυστηρότητα της γλώσσας του παραπεμπτικού βουλεύματος, το οποίο αναφέρει π.χ. ότι «είχαν ως σκοπό, δυσχεραίνοντας τις έρευνες για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, να επέμβουν αθέμιτα στην εν εξελίξει ανακριτική διαδικασία, από την οποία προέκυπταν ποινικές ευθύνες για συγκεκριμένα πρόσωπα».

Μοιραία, λοιπόν, η συζήτηση πήγε και στο έτερο πολιτικό πρόσωπο που έχει παραπεμφθεί στο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση, τον πρώην υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Αχ. Καραμανλή, με βασική κατηγορία αυτή της παράβασης καθήκοντος σε βαθμό πλημμελήματος.

«Γαλάζια» στελέχη με τα οποία συνομίλησε το «Ποντίκι» δεν έκρυβαν τον προβληματισμό τους για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση. Αυτό που εκτιμούσαν είναι ότι – αν η παραπομπή Τριαντόπουλου αποτελεί ένδειξη – ο πρώην υπουργός θα παραπεμφθεί και αυτός στο Ειδικό Δικαστήριο και, μάλιστα, δεν έκρυβαν ότι υπάρχει περίπτωση το βούλευμα να είναι ακόμα πιο σκληρό. Για να δούμε…

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