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03.10.2026 15:30

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

03.10.2026 15:30
pierrakakis_athens_democracy_forum

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης φαίνεται πως συγκεντρώνει όλο και περισσότερα θετικά σχόλια σε διεθνές επίπεδο, με τις δημόσιες αναφορές στο πρόσωπό του να πληθαίνουν.

Στο χθεσινό Athens Democracy Forum, που διοργάνωσε η «Καθημερινή» σε συνεργασία με τους «New York Times», τα κομπλιμέντα προς τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και πρόεδρο του Eurogroup έδιναν και έπαιρναν. Και δεν μιλάμε για τα τυπικά «μπράβο» που λέγονται στα συνέδρια για να τηρούνται τα προσχήματα.

Ο Τόμας Φρίντμαν, σε μια συζήτηση που είχε στο επίκεντρο την Τεχνητή Νοημοσύνη, στάθηκε ιδιαίτερα στον ρόλο και τη γνώση του Πιερρακάκη γύρω από την ψηφιακή μετάβαση.

Και εδώ βρίσκεται το ενδιαφέρον: δεν είναι ακριβώς ο άνθρωπος από τον οποίο περιμένεις φιλοφρονήσεις για να γεμίσεις το πολιτικό σου βιογραφικό. Ο Φρίντμαν είναι αρθρογράφος γνώμης των «New York Times» και συγγραφέας διεθνούς εμβέλειας. Άρα, όταν ανοίγει το στόμα του και μιλά θετικά για έναν Έλληνα υπουργό, το… κοντέρ των κομπλιμέντων ανεβαίνει αρκετά.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 03.10.2026 15:35
pierrakakis_athens_democracy_forum
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πιερρακάκης, ο Φρίντμαν και το… κοντέρ των κομπλιμέντων

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