«Καλώς τηνε κι ας άργησε…»: Το σκωπτικό σχόλιο του Πολάκη για την Ντόρα, ο λαγός και η τίγρης

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με καυστικό τρόπο σχολίασε ο Παύλος Πολάκη την πρόσφατη εξαγγελία της Ντόρας Μπακογιάννη περί δημιουργίας campus υγείας στο οικόπεδο του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων.

«Καλώς τηνε κι ας άργησε. Μετά από επτά χρόνια στην κυβέρνηση ασχολήθηκε η δυνατή φωνή των Χανιών με τις εστίες των γιατρών», ανέφερε.

«Η κυρία Μπακογιάννη βλέπει καθαρά ότι στις επερχόμενες εκλογές, αν η Νέα Δημοκρατία δεν ξεπεράσει το 25% -που είναι απολύτως σίγουρο αν κατέβει και ο Σαμαράς– άρα δεν παίρνει το μπόνους των εδρών και αν δεν ξεπεράσει το 25% στον νομό Χανίων που επίσης είναι μάλλον πολύ σίγουρο, μπορεί να μη βγάλει η Νέα Δημοκρατία βουλευτή στα Χανιά. Γι’ αυτό ψάχνει και ετοιμάζεται να κόψει ρόδα μυρωμένα από δω. Οπότε τώρα πετάει και καμιά κουβέντα σε δουλειά να βρισκόμαστε», πρόσθεσε.

»Το ξέρετε το ανέκδοτο με το λαγό και τον τίγρη… Έτσι κάτι αντίστοιχο είναι και αυτό που είπε η κυρία Μπακογιάννη!», είπε,.

Διαβάστε επίσης:

Τα… γυρνάει τώρα ο Χρήστος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ για το πλαφόν στα καύσιμα – Η… μονταζιέρα της εποχής Τσιπροκαμμένου και τα κενά… μνήμης

Τα ισπανικά του Χάρη Δούκα, το μήνυμα του Σάντσεθ για τις ελληνικές εκλογές και οι κινητοποιήσεις για τη Μαρικάρμεν (Video)

Υπέρ της πρότασης Τσίπρα για πλαφόν στo περιθώριο κέρδους στα καύσιμα και ο Χρήστος Κακλαμάνης του ΠΑΣΟΚ











