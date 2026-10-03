Γιώργος Σαμπάνης: «Λύγισε» πάνω στην σκηνή για τον Μαζωνάκη και χόρεψε το «Ώρες Μικρές» (Video)

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Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο Γιώργος Σαμπάνης στη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Κατράκειο Θέατρο Νίκαιας, όσον αφορά στην απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο καλλιτέχνης, με τη βοήθεια του θεατών, ερμήνευσε μερικά από τα πλέον γνωστά τους κομμάτια, με τον ίδιο να δηλώνει πως δεν ήξερε αν θα μπορούσε να ξαναπεί τραγούδι τους, αλλά ο τόπος της συναυλίας – τόσο κοντά στο σπίτι του εκλιπόντος – δεν του άφησε άλλη επιλογή.

Καθώς το κοινό τραγουδούσε το «Ώρες Μικρές», ο ίδιος στάθηκε σχεδόν ακίνητος να ακούει. Ύστερα, σήκωσε τα χέρια του και χόρεψε ένα ζεϊμπέκικο προς τιμήν του Μαζωνάκη και της κληρονομίας του.

Πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε τους τόσο γνώριμους στίχους: «λάμπω σαν φως, μα το σκοτάδι στο σημάδι το χω βάλει», πριν σταματήσει για να αφήσει τους θεατές να συνεχίσουν, μη μπορώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Όταν τελείωσε το τραγούδι, αναφέρθηκε στα 18 χρόνια της συνεργασίας τους και το πόσο δύσκολο του είναι να πει κάποιο από τα 22 κομμάτια που κατάφεραν να γεννήσουν.

«Σε 18 χρόνια, προλάβαμε και κάναμε μαζί 22 τραγούδια. Από τη μία σκεφτόμουν να μην πω κανένα, από την άλλη σκεφτόμουν ότι εδώ δίπλα είναι δύσκολο» είπε στο μικρόφωνο, με φωνές από κάτω να τον συγχαίρουν για την επιλογή του.

«Θα πούμε μερικά για πάρτη του» αποφάσισε, αλλά τόνισε: «πρώτη και τελευταία φορά, θα τα πούμε όλα αυτά μαζί».

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