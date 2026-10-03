Χανιά: Αγωνία για τους 8 εγκλωβισμένους στο φαράγγι της Σαμαριάς – Οδηγία να μη μετακινηθούν 

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Οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς, εκεί που έχουν πέσει 18 τόνοι νερού.

Ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς λόγω των δυσμενών συνθηκών, καθίσταται αδύνατη αυτή τη στιγμή η ασφαλής μετακίνησή τους.

Συγκεκριμένα, εγκλωβισμένοι μέσα στο φαράγγι -θέση Σαμαριά στο 7ο χιλιόμετρο από τα 13 του εθνικού δρυμού- βρίσκονται από τις 29 του μήνα, οπότε και μπήκαν για να εργαστούν 8 εργαζόμενοι, έξι του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

Όπως περιέγραψε, μιλώντας στην ΕΡΤ Χανίων ένας εκ των οχτώ εγκλωβισμένων, η παραμονή τους εκεί δεν αποτελεί επιλογή, αλλά είναι αποτέλεσμα των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί. «Ο έμπειρος συντονιστής λειτουργίας για την επισκεψιμότητα της Σαμαριάς, όλοι τους είναι ασφαλείς και έχουν προμήθειες που επαρκούν μέχρι την Τετάρτη». Ο μόνος ασφαλής τρόπος απομάκρυνσης, όπως εξήγησε, είναι να υποχωρήσουν τα νερά και να σταματήσει η βροχή. «Έχουμε ξύλα, έχουμε τρόφιμα μέχρι την Τετάρτη, είμαστε ψύχραιμοι, έχουμε επικοινωνία, μετά δεν ξέρουμε τι θα γίνει» είπε ο έμπειρος εργαζόμενος χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ενδεικτικό της σφοδρότητας της κακοκαιρίας είναι το ύψος βροχής που καταγράφηκε στο Ξυλόσκαλο, στη βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Όσο νερό θα έπεφτε σε 12 μήνες μόλις σε δύο 24ωρα

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών καταγράφηκε ύψος βροχής 318 χιλιοστών, δηλαδή μέσα σε δύο 24ωρα έπεσε όγκος νερού 10 με 12 μηνών.

Οι οκτώ εργαζόμενοι, ανάμεσα τους και τρεις γυναίκες παραμένουν προς το παρόν ασφαλείς, αναμένοντας την υποχώρηση του νερού και τη βελτίωση των συνθηκών, ώστε να μπορέσουν να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Πηγή: Ertnews

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