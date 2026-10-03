Δημήτρη Κόκοτας: Σε κλίμα συγκίνησης το 40ήμερο μνημόσυνό του (Photos)

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Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε το μνημόσυνο για τις σαράντα μέρες από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα. Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, ενάμιση περίπου χρόνου μετά το έμφραγμα που υπέστη στις πρόβες του «J2US».

Το πρωί του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι του συγκεντρώθηκαν στον Ιερό Ναό Παναγίας Ελεούσας για να παραστούν στο 40ήμερο μνημόσυνο. Η χήρα του Δημήτρη Κόκοτα, Κατερίνα, οι δύο αδελφές του, Έλλη και Μαριάννα, αλλά και άνθρωποι που πορεύτηκαν μαζί του τίμησαν τη μνήμη του.

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