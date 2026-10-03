Νέα παρέμβαση Σαμαρά για «Σκόπια» και Βουλγαρία: «Σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Διπλή παρέμβαση, με αφορμή το «χτύπημα» -όπως το χαρακτήρισε- της Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν και την παράδοση των οστών του Σαμουήλ στη Βουλγαρία- έκανε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

«Ως πρωθυπουργός είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βίντεο που ανάρτησε με φόντο τον Λευκό Πύργο.

Αναλυτικά η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:

«Δεχτήκαμε σήμερα διπλό χτύπημα. Η κυρία φον ντερ Λάιεν, που δεν ξέρω ποια Ευρώπη εκπροσωπεί, εξέφρασε θαυμασμό για τη δήθεν “μακεδονική γλώσσα” και τον “μακεδονικό πολιτισμό” των Σκοπίων. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ χειρότερα από το φιάσκο των Πρεσπών. Και εμείς παρακολουθούμε βουβοί.

Την ίδια ώρα με τις πιο επίσημες τιμές υποδέχθηκε η Βουλγαρία τα οστά του Σαμουήλ, που για αυτούς είναι σαν να ήρθαν στην Ελλάδα τα οστά του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ήταν για πάνω από 100 χρόνια ο εθνικός πόθος των Βουλγάρων. Και προσέξτε. Εμείς τι πήραμε; 48 μόνο από τα χιλιάδες κλεμμένα ιερά δικά μας κειμήλια που είχαν αρπάξει στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Βούλγαροι από τη βόρεια Ελλάδα.

Ως πρωθυπουργός, είχα απαιτήσει να μας επιστρέψουν όλα τα κλεμμένα και εμείς δυστυχώς σήμερα σαλπίζουμε υποχώρηση με πανηγυρισμούς. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Διαβάστε επίσης:

Ο Κασσελάκης «κατέβασε» το σποτ με τη μουσική του Ξαρχάκου

Η αγωνία της πολιτικής επιβίωσης σπρώχνει την Λατινοπούλου πιο ακροδεξιά – Οι ακρότητες, η φαντασίωση… «AfD» και γιατί φοβάται τον Κασιδιάρη

«Δεν θα δεχθούμε αναγνώριση ξένης κυριαρχίας στους δικούς μας θησαυρούς»: Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη σε Βρετανία για τα Γλυπτά του Παρθενώνα



