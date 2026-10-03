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03.10.2026 15:51

«Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ»: Ο Φιλ Κόλινς για την παλιά του διαμάχη με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ

03.10.2026 15:51
Phil-Collins

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Για την αποκατάσταση της σχέσης του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε ο Φιλ Κόλινς, μετά την παρεξήγηση του 2002 που τροφοδότησε επί χρόνια τις φήμες περί κόντρας ανάμεσα στους δύο μουσικούς.

Η μεταξύ τους ένταση ξεκίνησε, πριν από 24 χρόνια, όταν οι δύο καλλιτέχνες συμμετείχαν στη συναυλία για το Χρυσό Ιωβηλαίο της βασίλισσας Ελισάβετ στο Μπάκιγχαμ. Ο Κόλινς είχε ζητήσει από τον ΜακΚάρτνεϊ να του υπογράψει ένα αντίτυπο πρώτης έκδοσης βιβλίου του Χάντερ Ντέιβις, του μοναδικού συγγραφέα που είχε γράψει εξουσιοδοτημένη βιογραφία των Beatles, ενώ το συγκρότημα ήταν ακόμη ενεργό. Η απάντηση του ΜακΚάρτνεϊ είχε ενοχλήσει τον Κόλινς, αφού την είχε εισπράξει ως κοροϊδία.

Όπως θυμήθηκε ο Κόλινς, ο ΜακΚάρτνεϊ φέρεται να είπε τότε στην τότε σύζυγό του, Χέδερ Μιλς: «Είναι μεγάλος φαν των Beatles ο μικρός μας Φιλ, ε;».

Ο Φιλ Κόλινς μίλησε δημόσια για το περιστατικό το 2016, όταν προωθούσε τα απομνημονεύματά του. Μετά τη συνέντευξη, ο ΜακΚάρτνεϊ τού έστειλε email προκειμένου να ξεκαθαρίσει την κατάσταση, όμως εκείνος δεν απάντησε.

Όπως αποκάλυψε τώρα στην εκπομπή «Piers Morgan Uncensored», οι δύο μουσικοί επικοινώνησαν ξανά πριν από έναν ή δύο μήνες, όταν ο Κόλινς έστειλε επιστολές σε διάφορους καλλιτέχνες, ζητώντας τους να δωρίσουν αναμνηστικά αντικείμενα για φιλανθρωπική δημοπρασία.

«Ζήτησα συγγνώμη»

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους συνομιλίας, ο ΜακΚάρτνεϊ έθεσε ξανά το θέμα της παλιάς παρεξήγησης, με τον Κόλινς να δηλώνει μετανιωμένος που είχε δημοσιοποιήσει το περιστατικό. «Μου είπε: “Τι ήταν όλο αυτό;”. Του είπα: “Μακάρι να μην το είχα πει ποτέ, Πολ. Μακάρι να μην το είχα πει”», ανέφερε ο Κόλινς, προσθέτοντας ότι ο ΜακΚάρτνεϊ τού απάντησε πως θεωρούσε ότι οι δυο τους ήταν καλά.

Ο Κόλινς εξήγησε ότι ζήτησε συγγνώμη, αναγνωρίζοντας πως ενδεχομένως είχε δώσει μεγαλύτερη διάσταση στο περιστατικό απ’ όση πραγματικά είχε. «Του είπα ότι λυπάμαι, γιατί πραγματικά δεν ήθελα να τον φέρω σε δύσκολη θέση. Προφανώς όλο αυτό τον είχε ενοχλήσει», τόνισε, καταλήγοντας ότι πλέον «τα βρήκαμε».

Ο 75χρονος μουσικός είχε αναφερθεί και παλαιότερα στο συγκεκριμένο επεισόδιο, σημειώνοντας ότι δεν θεωρούσε πως είχε πει κάτι ιδιαίτερα προσβλητικό για τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, αλλά ότι μερικές φορές «οι άνθρωποι πρέπει να λένε ο ένας στον άλλο όταν η συμπεριφορά τους θα μπορούσε να είναι καλύτερη».

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