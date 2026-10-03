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03.10.2026 16:38

Τσίπρας από το Γεντί Κουλέ: Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα – Όχι στη μετατροπή τόπων μαρτυρίου σε χώρους για εκδηλώσεις

03.10.2026 16:38
tsipras

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«Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι εμπόρευμα. Είναι δημόσιο αγαθό, ιστορική μνήμη και συλλογική περιουσία που έχουμε υποχρέωση να παραδώσουμε ακέραιη στις επόμενες γενιές» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας από το Γεντί Κουλέ.

«Το Γεντί Κουλέ, τόπος φυλακίσεων, μαρτυρίου και εκτελέσεων, βαθιά συνδεδεμένος με τους αγώνες και τις διώξεις δημοκρατικών, κομμουνιστών και αντιστασιακών από τον Μεταξά και την Κατοχή έως τον Εμφύλιο και τη Χούντα, εντάχθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στους χώρους όπου θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται ιδιωτικές γαστρονομικές εκδηλώσεις. 

Η αποφασιστική αντίδραση του ΣΦΕΑ μαζί με επιστήμονες, αρχαιολόγους, φορείς και πολίτες, οδήγησε τελικά στην εξαίρεσή του» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

«Είναι μια κοινή νίκη της οργανωμένης ιστορικής μνήμης και της κοινωνίας που την υπερασπίστηκε απέναντι στη προσβολή της ιστορικής μνήμης και τη λογική του ιστορικού αναθεωρητισμού» σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ κατά την επίσκεψή του στο Γεντί Κουλέ όπου συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Νεάπολης – Συκέων Σίμο Δανιηλίδη και ξεναγήθηκε στις φυλακές από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ελλήνων Ξεναγών, Γιάννη Καρλιάμπο συνοδευόμενος και με μέλη του Συνδέσμου Φυλακισθέντων & Εξορισθέντων Αντιστασιακών. 

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η κυβερνητική απόφαση που επέτρεπε την υπενοικίαση του χώρου για τη διεξαγωγή ιδιωτικών εκδηλώσεων. 

Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε, το θέμα της εμπορευματοποίησης του πολιτισμού, του αναθεωρητισμού της Ιστορίας και ξεκαθάρισε ότι δε γίνεται να τίθεται το ζήτημα της μετατροπής τόπων όπως οι Φυλακές του Επταπυργίου σε χώρους ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ επισκέφθηκε τα κελιά και τους χώρους απομόνωσης, ενώ κατέθεσε στεφάνι στο σημείο που βρέθηκαν οι σοροί από την εποχή του εμφυλίου πολέμου.

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