Τσουκαλάς: Όταν δει ο κόσμος τι προτείνει ο Ανδρουλάκης για τις 120 δόσεις και τι ο Μητσοτάκης, η ΝΔ θα απολογηθεί

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Τη θέση ότι τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης δεν αρκούν, υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο OPEN.

Επέκρινε την κυβέρνηση ότι δεν συζητά τίποτα από τα συγκεκριμένα εργαλεία που υπάρχουν: πλαφόν στα διυλιστήρια, φορολόγηση των υπερκερδών, μείωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. Επαναλαμβάνοντας τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ σημείωσε ότι το κόμμα του πρότεινε «300 εκατ. ευρώ, ένα κόστος που έχουμε προϋπολογίσει, να πάνε στον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης ως μείωση το επόμενο τετράμηνο» και επίσης να υπάρξει μόνιμος μηχανισμός προσαρμογής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ώστε τα υπερέσοδα από τον ΦΠΑ, που είναι πέραν των προβλεπόμενων, να πηγαίνουν στη μείωση του ειδικού φόρου.

Αναφορικά με το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους ο κ. Τσουκαλάς είπε πως «στις 28 Αυγούστου, ο κ. Γεωργιάδης έλεγε ότι οι 120 δόσεις είναι μνημείο ανοησίας» και «ο κ. Πιερρακάκης με γραπτή δήλωση έλεγε ότι θα είναι ανεφάρμοστο και λαϊκισμός». Θύμισε ότι τον Ιούλιο η κυβέρνηση έφερε τις 72 δόσεις, για να σχολιάσει: «όταν φέρνεις τον Ιούλιο 72 δόσεις και αναγκάζεσαι από την πίεση της αντιπολίτευσης να φέρεις 120 τον Σεπτέμβριο, δεν ομολογείς ότι απέτυχες;».

Τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ θα φέρει το δικό του σχέδιο 120 δόσεων, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων, με επιτόκιο 3%. «Και θα πρέπει να εξηγήσει ο Πρωθυπουργός για ποιο λόγο θέλει επιτόκιο 5,8%, για ποιο λόγο δεν θέλει διαγραφή τόκων, για ποιο λόγο δεν θέλει να μπορεί ένας που έχει 48άρα ρύθμιση και αγκομαχά να μπει στις 120, για ποιο λόγο εξαιρεί οφειλές που ‘γεννήθηκαν’ το 2025-2026», σημείωσε. Πρόσθεσε ότι «ο κόσμος θα δει τότε τι προτείνει ο Ανδρουλάκης και τι προτείνει ο Μητσοτάκης. Και η Νέα Δημοκρατία θα απολογηθεί». «Τρέχουν πίσω από ό,τι λέμε και έχουν εκτεθεί ανεπανόρθωτα. Μας έλεγαν λαϊκιστές και τελικά είναι αυτοί οι λαϊκιστές», υποστήριξε.

Αναφορικά με την παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «παραπέμπεται για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος σε σχέση με ενέργειες που έγιναν για την αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος» και τόνισε: «Το μπάζωμα έγινε, αυτό λέει η δικογραφία. Και ο κ. Τριαντόπουλος ελέγχεται για το αν παρέβη το καθήκον του και δεν το απέτρεψε. Όταν έχεις νομική υποχρέωση, η παράλειψη δεν σημαίνει αμέλεια. Δεν ελέγχεται αν το έκανε από αμέλεια. Ελέγχεται αν το έκανε από δόλο ή από ενδεχόμενο δόλο. Αυτό, προφανώς, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Αλλά, να αντιληφθούμε λιγάκι πως το ότι είναι παράλειψη, δεν σημαίνει ότι είναι υποδεέστερο της πράξης. Τα αδικήματα τελούνται είτε δια πράξεως, είτε δια παραλείψεως».

Επανέλαβε δε ότι ο Γιώργος Φλωρίδης δεν μπορεί να στέκεται στη θέση του Υυπουργού Δικαιοσύνης μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, σημειώνοντας: «Ο Εισαγγελέας θεωρεί δεδομένο ότι υπήρξε αλλοίωση του χώρου του δυστυχήματος, ήτοι μπάζωμα. Άρα, η δήλωση Φλωρίδη “όσοι μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα”, εάν απευθυνόταν στην ελληνική δικαιοσύνη, προσπαθούσε να τη χειραγωγήσει, άρα να της υποδείξει να μην προχωρήσει η διαδικασία, ενώ δεν είναι ο ρόλος του αυτός». Είπε ότι «δεν μπορεί να μένει στη θέση του ένας υπουργός, ο οποίος ενδεχομένως υπονομεύει την εξέλιξη της υπόθεσης». Τόνισε, τέλος, ότι «θέλουμε μια δίκαιη δίκη, να καταδικαστούν όσοι είναι ένοχοι, να αθωωθούν όσοι είναι αθώοι, αλλά αυτό να γίνει με διαφάνεια και χωρίς καμία προσπάθεια να επηρεαστεί η δικαιοσύνη».

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