Η μέθοδος «πατάκι»: Έκλεβαν αυτοκίνητα και μηχανές απ’ όλη την Αττική και τα έκρυβαν για να μην εντοπίζονται – Πάνω από 350.000 ευρώ το κέρδος της σπείρας (Photos)

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Οκτώ άτομα συνελήφθησαν για συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα που φέρεται να έκλεβε αυτοκίνητα και δίκυκλα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με την Αστυνομία να εξιχνιάζει συνολικά 23 περιπτώσεις κλοπών και να εκτιμά το οικονομικό όφελος της οργάνωσης σε περισσότερα από 350.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές, συνελήφθησαν έξι από τα μέλη ηλικίας από 18 έως 55 ετών, ενώ ακόμη δύο μέλη, ηλικίας 22 και 60 ετών, συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και το αρχηγικό μέλος της ομάδας.

Η έρευνα των αστυνομικών είχε ξεκινήσει μετά από πληροφορίες που έφτασαν στις Αρχές για άτομα που φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο κυρίως δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και μεγάλης οικονομικής αξίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της ομάδας είχαν οργανώσει τη δράση τους με διακριτούς ρόλους.

Τουλάχιστον από τα τέλη του 2025 φέρονται να είχαν συστήσει την εγκληματική οργάνωση, με αντικείμενο τις κλοπές αυτοκινήτων και δικύκλων.

Οι δράστες κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες, πραγματοποιώντας συνεχείς μετακινήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής και αναζητώντας οχήματα που ανταποκρίνονταν στα χαρακτηριστικά που είχαν θέσει ως στόχο.

Για τις κλοπές των δικύκλων, κατέστρεφαν ή παρέκαμπταν τους αντικλεπτικούς μηχανισμούς και στη συνέχεια τα αφαιρούσαν με τη βοήθεια άλλων «επιχειρησιακών» δικύκλων, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο «πατάκι», όπου ένας συνεργός ακολουθούσε με δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι την κλεμμένη μηχανή από πίσω, απομακρύνοντάς την από το σημείο.

Στη συνέχεια μετέφεραν τα κλεμμένα οχήματα μακριά από το σημείο της κλοπής και τα στάθμευαν προσωρινά σε κοινόχρηστους χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους μέσω συσκευών γεωεντοπισμού.

Η Αστυνομία αποδίδει στον φερόμενο ως αρχηγό διευθυντικό ρόλο, καθώς, σύμφωνα με την έρευνα, συντόνιζε τις ενέργειες των υπόλοιπων μελών, παρείχε οικονομική ενίσχυση και συγκέντρωνε τα μέλη πριν από τις κλοπές.

Ο 24χρονος φέρεται να είχε υψηλόβαθμο ρόλο και να λειτουργούσε ως σύνδεσμος μεταξύ του αρχηγού και των υπόλοιπων μελών. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο αρχηγός μαζί με τον 24χρονο, έναν 18χρονο και έναν 23χρονο είχαν αναλάβει την αφαίρεση των οχημάτων.

Ο 55χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά των κλεμμένων οχημάτων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης, ενώ ο 45χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη διοχέτευσή τους στην αγορά μέσω καταστήματος που διατηρούσε.

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, αυτοκίνητα και δίκυκλα. Παράλληλα, βρέθηκαν πλήθος εξαρτημάτων οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, εργαλεία και κινητά τηλέφωνα.

Μεταξύ των κατασχεθέντων ήταν επίσης πιστόλι-ρέπλικα, μικροποσότητα κάνναβης και τρία «επιχειρησιακά» οχήματα.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 23 κλοπές οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο ενώ το οικονομικό όφελος της οργάνωσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, κατ’ εξακολούθηση απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση της έκτασης της δράσης της ομάδας.

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