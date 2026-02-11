Συμμορία έκλεβε και μεταπωλούσε αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες – Δεκάδες κλεμμένα οχήματα και κέρδη πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ (Photos/Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και μοτοσικλετών, προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 8 άτομα, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης, 10/2, σε Ασπρόπυργο, Αγία Βαρβάρα, Πειραιά, Άνω Λιόσια, Σπάτα, Καλλιθέα, Ταύρο και Μοσχάτο.
Στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και κατά συρροή, απάτη με πρόκληση ζημιάς μεγαλύτερη από 120.000 ευρώ, πλαστογραφία από την οποία προκλήθηκε όφελος μεγαλύτερο από 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράβαση των νόμων περί ναρκωτικών και όπλων, περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο, το οποίο είναι έγκλειστο σε φυλακή, καθώς και ακόμη ένα που αναζητείται.
Από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από τον Μάρτιο του 2022, είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική οργάνωση, με σκοπό τη διάπραξη διακεκριμένων κλοπών αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, που παρουσιάζουν ιδιαίτερα αυξημένη εμπορική ζήτηση, καθώς και μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές της Αττικής.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, για την αποκάλυψη της εγκληματικής δραστηριότητας, καθοριστική υπήρξε η συνδρομή του εξειδικευμένου προσωπικού της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στην πορεία της έρευνας μέσω της εργαστηριακής εξέτασης πειστηρίων.
Ως προς τον τρόπο δράσης τους, σύμφωνα με την Αστυνομία, διακριβώθηκε ότι:
Συνολικά, από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες, καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων, διαλυτήρια και χώρους στάθμευσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 25 αυτοκίνητα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους.
Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ από τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ενεργώντας με παρόμοια μεθοδολογία και διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν 74 κλοπές οχημάτων και 2 απόπειρες κλοπής αυτοκινήτων, με το συνολικό παράνομο όφελος να εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1.500.000 ευρώ.
Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για -κατά περίπτωση- παρόμοια και άλλα αδικήματα οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
Τέλος, συνεχίζεται η έρευνα της ΕΛΑΣ για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους δράσης της εγκληματικής οργάνωσης.
