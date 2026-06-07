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07.06.2026 15:27

Χάρις Αλεξίου: «Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω…»

07.06.2026 15:27
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Για τον έρωτα, τις κοινωνικές προκαταλήψεις που σημάδεψαν τη γενιά της, αλλά και τη δύσκολη απόφαση να αποχαιρετήσει το τραγούδι έπειτα από μια σπουδαία πορεία δεκαετιών μίλησε η Χάρις Αλεξίου στο περιοδικό Antivirus.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια δεν έκρυψε πόσο καθοριστικός υπήρξε ο έρωτας στη ζωή της, περιγράφοντας με συγκίνηση την ένταση με την οποία βίωνε τα συναισθήματά της.

«Ο έρωτας παίζει απόλυτο ρόλο στη ζωή μου. Θα έλεγα πως ήμουν πολύ ερωτιάρα. Ερωτευόμουν πάρα πολύ και πολύ δυνατά. Μπορούσα να σκάσω, να εκραγώ από τον έρωτα. Και πόσο ωραίο είναι που παντρεύτηκα από έρωτα, τον άνθρωπο που είχα ερωτευτεί. Ο έρωτας είναι μια ανάγκη για κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Ακόμη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου…», είπε χαρακτηριστικά.

Ο φόβος του «τι θα πει ο κόσμος»

Η Χάρις Αλεξίου αναφέρθηκε στα στερεότυπα και τις κοινωνικές αντιλήψεις με τις οποίες μεγάλωσε, εξηγώντας πως επηρέασαν σημαντικά τον τρόπο που αντιμετώπιζε τις προσωπικές της επιλογές.

«Στο κομμάτι του έρωτα, η μαμά μου πάντα είχε την ανησυχία του τι θα πει ο κόσμος, να είμαι το καλό κορίτσι. Και αυτό με στρίμωξε πολύ στη ζωή μου. Όλος αυτός ο καθωσπρεπισμός της κοινωνίας, νιώθω πως μου δημιούργησε θέματα… σε κάνει να ντρέπεσαι. Δε σου επιτρεπόταν να χαρείς τίποτα εκτός γάμου τότε. Νομίζω ότι αυτό χαρακτήρισε τη δική μου γενιά και όχι μόνο…», ανέφερε.

«Δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω»

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της στην απόφαση να αποσυρθεί από το τραγούδι, το 2020, εξηγώντας πως χρειάστηκε να αποδεχτεί μια νέα πραγματικότητα όταν πλέον η φωνή της δεν της επέτρεπε να συνεχίσει όπως παλιά.

«Η πραγματικότητα είναι πως δε μπορώ να τραγουδήσω. Αυτό όμως δε σημαίνει πως δε μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Το πάλεψα για να κρατηθώ σε αυτό. Όμως είχα και την τύχη να αγκαλιαστώ από τους ανθρώπους της υποκριτικής… Δεν είναι ότι δε στενοχωρήθηκα για τη φωνή μου, ότι δεν πένθησα και προφανώς δεν είναι απλό πράγμα για μένα μετά από 50 χρόνια να μη μπορώ να τραγουδήσω. Ξέρω όμως, πως η Χαρούλα τόσα χρόνια τραγουδούσε καλά…».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χάρις Αλεξίου μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον εαυτό της σήμερα, αποκαλύπτοντας ότι η μητρική πλευρά της προσωπικότητάς της είναι ιδιαίτερα έντονη.

«Θα έλεγα ότι είμαι μάνα, μου αρέσει να είμαι μάνα για πολλούς. Έχω έναν γιο, αλλά αισθάνομαι ότι έχω πολλά παιδιά και υπάρχουν πολλά παιδιά που με λένε μάνα…Το έχω αυτό της μάνας, με τα καλά και τα κακά της…», ανέφερε.

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