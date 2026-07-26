Καστοριά: 78χρονος έπεσε σε γκρεμό στο Βογάτσικο – Διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

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Σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε άντρας που είχε τραυματιστεί πέφτοντας σε γκρεμό στο Βογατσικό Καστοριάς.

Η επιχείρηση εντοπισμού και μεταφοράς του 78χρονου ημεδαπού άρχισε σήμερα το απόγευμα, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τον τραυματισμό του, έπειτα από την πτώση του.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργούς Ορεστικού και από την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ). Οι πυροσβέστες εντόπισαν τον άντρα σε δύσβατο σημείο και τον προσέγγισαν. Στη συνέχεια τον τοποθέτησαν σε φορείο και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο από όπου τελικά παρελήφθη από ασθενοφόρο. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.

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