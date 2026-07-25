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25.07.2026 21:04

Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: «Νόμιζα ότι ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα», υποστήριξε ο δράστης

25.07.2026 21:04
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο.

Ενώπιον του Εισαγγελέα βρέθηκαν τόσο ο δράστης όσο και η σύζυγός του, όπου και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Ειδικότερα, ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ σε βάρος της γυναίκας του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Mega, ο 41χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι εκείνη τη μέρα είχε γυρίσει νωρίς στο σπίτι του, κάτι που δεν συνήθιζε, καθώς εργάζεται μέχρι αργά.

Είχε κάτσει στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Τότε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και είδε ένα άτομο να της επιτίθεται. Σηκώθηκε γρήγορα, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 41χρονη.

Επιπλέον, ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν είχε καταλάβει ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα και θεωρούσε πώς είναι άντρας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του άρχισαν να φωνάζουν πώς μπήκε κλέφτης στο σπίτι τους.

Παράλληλα, η πλευρά του ζευγαριού υποστηρίζει ότι η σύζυγος του δράστη είχε δει κάποιες περίεργες κινήσεις την ίδια μέρα. Μάλιστα, φέρεται να είπε πώς είχε νιώσει ότι ένα λευκό όχημα την παρακολουθεί, κάτι που θα διερευνηθεί από τις Αρχές.

Πάντως, από το περιβάλλον του θύματος υποστηρίζουν πώς δεν είχε λόγο να διαπράξει ληστεία, καθώς ήταν μητέρα δύο παιδιών.

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