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25.07.2026 21:28

Μακρόν για πυρκαγιές στη Γαλλία: «Θα ανοικοδομήσουμε, θα είμαστε παρόντες για όσο χρειαστεί»

25.07.2026 21:28
makron new

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«Θα ανοικοδομήσουμε, θα επισκευάσουμε και θα είμαστε παρόντες για όσο διάστημα χρειαστεί» μετά τις σφοδρές πυρκαγιές που πλήττουν αυτές τις ημέρες τη Γαλλία, ιδίως το νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, στη Ζιρόντ και τη Λαντ, διαβεβαίωσε σήμερα ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Αυτές τις ώρες που οι φλόγες δοκιμάζουν σκληρά τη χώρα μας, η Γαλλία αποκαλύπτει αυτό που είναι: ένας ενωμένος λαός, που στηρίζει ο ένας τον άλλον», εξήρε επίσης ο αρχηγός του κράτους.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, οι φλόγες απέχουν περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπορντό.

Η κυβέρνηση ζητά να περιοριστούν οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μετακινήσεις στην περιοχή. Το αεροδρόμιο του Μπορντό παραμένει ανοιχτό αλλά τα δρομολόγια των τρένων και των λεωφορείων προς αυτό έχουν επηρεαστεί, ανέφερε στον ιστότοπό της.

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