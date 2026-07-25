Ζελένσκι: «Χτυπήσαμε πλοία στην Κασπία που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό από το Ιράν στη Ρωσία»

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Η Ουκρανία έπληξε πλοία στην Κασπία Θάλασσα που μετέφεραν στρατιωτικό υλικό από το Ιράν στη Ρωσία, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία «είχε πετύχει πολύ καλά αποτελέσματα από επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας στην Κασπία Θάλασσα», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο X το Σάββατο (25/7).

«Συγκεκριμένα, αυτά περιλαμβάνουν πλοία που συμμετείχαν στη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου από το Ιράν, καθώς και ένα πολεμικό πλοίο», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Η Κασπία απέχει περισσότερα από 1.000 χιλιόμετρα από την περιοχή που ελέγχεται από την Ουκρανία.

Η Ουκρανία στα τέλη του περασμένου έτους είχε ανακοινώσει πλήγματα σε ρωσικές εγκαταστάσεις και ναυτικά πλοία στην Κασπία. Τον Δεκέμβριο, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας δήλωσε ότι έπληξαν δύο πλοία στα οποία είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ για μεταφορά στρατιωτικού φορτίου μεταξύ Ιράν και Ρωσίας.

Σύμφωνα το CNNi αναλυτές υποστηρίζουν ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει λιμάνια όπως το Αστραχάν και η Ολία για τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου μεταξύ Ιράν και Ρωσίας. Οι δύο χώρες έχουν μακροχρόνιες συμφωνίες που περιλαμβάνουν συνεργασία σε τομείς όπως η τεχνολογία μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.

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