Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, στο 16,8% η ΕΛ.Α.Σ – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

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Στις 14 μονάδες καταγράφει την διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ στο ερώτημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, μία νέα δημοσκόπηση της Marc.
Σύμφωνα με την έρευνα, που έγινε για λογαριασμό του Πρώτου Θέματος και η οποία θα δημοσιευτεί ολόκληρη αύριο Κυριακή, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:
Η έρευνα είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.
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