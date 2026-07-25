Δημοσκόπηση Marc: Στο 30,8% η ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου, στο 16,8% η ΕΛ.Α.Σ – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ

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Στις 14 μονάδες καταγράφει την διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ στο ερώτημα της εκτίμησης εκλογικού αποτελέσματος, μία νέα δημοσκόπηση της Marc.

Σύμφωνα με την έρευνα, που έγινε για λογαριασμό του Πρώτου Θέματος και η οποία θα δημοσιευτεί ολόκληρη αύριο Κυριακή, η εκτίμηση ψήφου διαμορφώνεται ως εξής:

η ΝΔ είναι στο 30,8%, και

ακολουθεί η ΕΛΑΣ με 16,8%,

το ΠΑΣΟΚ 11%,

η Ελληνική Λύση 7,5%,

η Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,4%,

το ΚΚΕ 6,7%,

η Πλεύση Ελευθερίας 5,5%,

η Φωνή Λογικής 3,5%,

το ΜέΡΑ25 3,1%,

η Νίκη 1,4%,

ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3%

οι Σπαρτιάτες 1,2%,

οι Δημοκράτες-ΠΚ 1,1%,

η Νέα Αριστερά 0,3% και

άλλο κόμμα 2,4%.

Η έρευνα είναι η τελευταία πριν από τις διακοπές του Αυγούστου. Πραγματοποιήθηκε πανελλαδικά από τις 20 έως τις 23 Ιουλίου σε δείγμα 1.178 ψηφοφόρων, με μέγιστο στατιστικό σφάλμα ±2,9%.

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