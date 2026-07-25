Ακρίτα για Μητσοτάκη – Καιρίδη: «Ο σεξισμός δεν έχει θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία»

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Για σεξισμό κατηγορεί τον πρωθυπουργό, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σφοδρή αντιπαράθεση στη Βουλή με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η φράση «είστε σε οίστρο» του πρωθυπουργού προς την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, αλλά και το σεξιστικό παραλήρημα Καιρίδη για τα «ξανθά πουλέν του Τσίπρα» προκάλεσαν την αντίδραση της Έλενας Ακρίτα η οποία υπογραμμίζει ότι τέτοιες αναφορές «δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ατυχείς διατυπώσεις».

«Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, να σταματήσουν ευφυολογήματα σεξισμού και διακρίσεων που εκχυδαΐζουν τον δημόσιο διάλογο» σημειώνει.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στον «οίστρο» της Ζωής Κωνσταντοπούλου, όπως και του Δημήτρη Καιρίδη στα «ξανθά πουλέν του Τσίπρα», δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως ατυχείς διατυπώσεις.

Αποτυπώνουν μια βαθιά ριζωμένη σεξιστική αντίληψη που εξακολουθεί να διαπερνά τον δημόσιο λόγο.

Ο σεξισμός δεν είναι απλώς λεκτικός εκτροχιασμός και σίγουρα δεν είναι ανεκτή μορφή πολιτικής αντιπαράθεσης. Αναπαράγει έμφυλα στερεότυπα για να απαξιώνει τις γυναίκες όχι για τις θέσεις τους, αλλά για το φύλο τους.

Τέτοιες συμπεριφορές δεν έχουν θέση ούτε στην πολιτική ούτε στη δημοκρατία. Η καταδίκη τους δεν μπορεί να είναι επιλεκτική ούτε να εξαρτάται από την κομματική ταυτότητα της γυναίκας για την οποία προορίζονται.

Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα όσους κατέχουν δημόσια αξιώματα, να σταματήσουν ευφυολογήματα σεξισμού και διακρίσεων που εκχυδαΐζουν τον δημόσιο διάλογο.

Η ισότητα, ο σεβασμός και η αξιοπρέπεια είναι αδιαπραγμάτευτες δημοκρατικές αξίες.

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