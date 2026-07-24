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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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24.07.2026 10:28

Σεξιστικό παραλήρημα Καιρίδη για τις γυναίκες της ΕΛΑΣ – «Όλα τα ξανθά πουλέν στην πίστα» – «Πληρωμένη» απάντηση από τις Τομεάρχισσες (video)

24.07.2026 10:28
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Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η σεξιστική αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Καιρίδη, ο οποίος μιλώντας στον ΣΚΑΪ προέβη σε υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τις γυναίκες που συμμετέχουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, ΕΛΑΣ,

«Ο κύριος Τσίπρας παριστάνει το rebranded χαμογελαστό… Βλέπετε όλα τα καινούργια πουλέν στην πίστα, που βγαίνουν έτσι ξανθά και όμορφα και γλυκά… Τον καλωσορίζω σε μια αστική αισθητική, αλλά από κάτω κρύβεται ο άνθρωπος που είπε ότι έπρεπε να κλείσει τις τράπεζες νωρίτερα» είπε ο Δημήτρης Καιρίδης με τις τομεάρχισσες της ΕΛΑΣ να μην αφήνουν αναπάντητες τις σεξιστικές αναφορές.

«Στην πίστα του συμπλεγματικού σεξισμού, σας αφήνουμε να χορεψετε μόνοι σας»

Στον πρώην Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου απάντησε πρώτη η Τομεάρχης Πολιτισμού της ΕΛΑΣ, Εύα Ρέντζου. ενώ σφοδρή ήταν η αντίδραση και της Τομεάρχισσας Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδιού και Οικογενείας, Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

«Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως “νόμιμοι ιδιοκτήτες” της χώρας, αξιώνουν τώρα και τα “πνευματικά δικαιώματα” του “χρωματολογίου” της κεφαλής μας.

Ευτυχώς διαφέρουμε και ως προς το περιεχόμενο αυτής, αφού αντιλαμβανόμαστε αλλιώς την πολιτική. Όπως διαφέρουμε και ως προς την “αισθητική”.

Κυρίως στον δημόσιο διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ που μας αναγνωρίζετε τουλάχιστον τη γλύκα, την ομορφιά και το χαμόγελο. Δεν το λες και λίγο.

Όσο για την “πίστα”, ανεβαίνουμε διαρκώς λόγω καθημερινότητας και ακρίβειας. Φροντίζετε και γι’ αυτό. Αφού η ενέργεια, τα ενοίκια και το σούπερ μάρκετ κοστίζουν κάθε φορά όσο και τα μαλλιά της κεφαλής μας. Ξανθά ή μη.

Όταν εκλείπει η επιχειρηματολογία κύριε Καιρίδη επιστρατεύουμε τα “τρία πουλέν κάθονταν”.

Κάνει και λογοπαίγνιο με Τρια-ντόπουλο. Να σας ευχηθούμε καλά ξεμπερδέματα. Γιατί από τα σκάνδαλα δεν σας απαλλάσσει καμία επίκληση σε κανένα “ντεκαπάζ”» έγραψε η Εύα Ρέντζου.

«Κύριε Δημήτρη Καιρίδη κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας.

Όταν οι γυναίκες στελέχη της Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη καταρρίπτουν τους κυβερνητικούς μύθους και την ειδυλλιακή εικόνα για την χώρα που με τόσες χιλιάδες ευρώ σε συμβουλευτικές εταιρείες, προσπαθείτε να χτίσετε, μας χαρακτηρίζετε «όμορφα ξανθά πουλεν στις πίστες με αστική αισθητική».

Εμείς θα επιμείνουμε στην πολιτική μας, και στην γυναικεία αισθητική μας. Άλλωστε, πάντα αυτό κάνουμε και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και ας διαταράσσει τα συντηρητικά στερεότυπά σας.
Στην πίστα του συμπλεγματικού σεξισμού, σας αφήνουμε να χορεψετε μόνοι σας.
Τομεάρχισσα Κοινωνικής Πολιτικής/ Παιδιού και Οικογενείας» ήταν η ανάρτηση της Μαριζέτας Αντωνοπούλου.

Υπενθυμίζεται ότι η λέξη «πουλέν» προέρχεται από το γαλλικό poulain (πουλάρι).

Στα ελληνικά χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά μεταφορικά για να περιγράψει ένα νέο, πολλά υποσχόμενο άτομο το οποίο υποστηρίζεται, προωθείται ή προστατεύεται στα πρώτα βήματα της καριέρας του από κάποιον ανώτερο και πιο έμπειρο.

Η λέξη έχει τις ρίζες της στον ιππόδρομο, όπου «πουλέν» ονομαζόταν το νεαρό άλογο (φαβορί) στο οποίο κάποιος αποφάσιζε να ποντάρει τα χρήματά του…

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