Για πρώτη φορά βρέθηκε «ζάχαρη» στο Διάστημα – Τι μπορεί να σημαίνει για τη ζωή στη Γη

Takeaways by to pontiki AI Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά το σάκχαρο ερυθρουλόζη σε μοριακό νέφος κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας χρησιμοποιώντας ευαίσθητα ραδιοτηλεσκόπια.

Η ανακάλυψη αυτή ενισχύει την επιστημονική υπόθεση ότι βασικά συστατικά της ζωής ενδέχεται να έφτασαν στη Γη από το Διάστημα.

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Επιστήμονες εντόπισαν για πρώτη φορά ένα είδος σακχάρου σε νέφος κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Η ανακάλυψη ενισχύει την πιθανότητα βασικά συστατικά της ζωής να έφτασαν στη Γη από το Διάστημα.

Συγκεκριμένα, ένα είδος σακχάρου με την ονομασία ερυθρουλόζη εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Διάστημα, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Astronomy.

Η ερυθρουλόζη βρέθηκε σε μοριακό νέφος κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας. Στη Γη, η συγκεκριμένη ουσία συναντάται μεταξύ άλλων στα σμέουρα και σε προϊόντα τεχνητού μαυρίσματος.

Γιατί είναι σημαντική η ανακάλυψη

Τα σάκχαρα είναι απαραίτητα για τη ζωή, καθώς συμμετέχουν στον μεταβολισμό και αποτελούν βασικά συστατικά του DNA και του RNA.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν ακόμη με βεβαιότητα πώς δημιουργήθηκαν τα πρώτα σάκχαρα στη Γη. Παλαιότερες έρευνες έχουν δείξει ότι οι συνθήκες στον νεαρό πλανήτη ίσως δεν ήταν αρκετές για να σχηματιστούν μεγάλες ποσότητες αυτών των μορίων.

Παράλληλα, σάκχαρα όπως η γλυκόζη και η ριβόζη έχουν ήδη βρεθεί σε μετεωρίτες και αστεροειδείς. Αυτό έχει οδηγήσει στην ιδέα ότι ορισμένα βασικά συστατικά της ζωής μπορεί να έφτασαν στη Γη από το Διάστημα.

Πού βρέθηκε η ερυθρουλόζη

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δύο ιδιαίτερα ευαίσθητα ραδιοτηλεσκόπια κοντά στη Γκρενόμπλ της Γαλλίας.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στο νέφος G+0.693-0.027, το οποίο βρίσκεται περίπου 27.000 έτη φωτός από τη Γη.

Η ομάδα εντόπισε 12 φασματικές γραμμές που ταίριαζαν με εκείνες της ερυθρουλόζης. Μάλιστα, η ποσότητά της φάνηκε να είναι τουλάχιστον οκτώ φορές μεγαλύτερη από παρόμοια σάκχαρα με τρία άτομα άνθρακα.

Οι επιστήμονες χαρακτήρισαν το εύρημα απροσδόκητο, επειδή μέχρι σήμερα θεωρούσαν ότι τα διαστρικά μόρια μεγαλώνουν σταδιακά, με την προσθήκη ενός ατόμου άνθρακα κάθε φορά.

Πώς σχηματίζεται στο Διάστημα

Πρόσθετες αναλύσεις έδειξαν ότι η ερυθρουλόζη μπορεί να σχηματιστεί μέσα σε μικρά σωματίδια πάγου στο Διάστημα, από απλούστερες αλκοόλες και άλλα μόρια.

Η διαπίστωση αυτή δείχνει ότι πιο σύνθετα οργανικά μόρια μπορούν να δημιουργηθούν σε διαστρικά νέφη.

Εκατομμύρια τόνοι ίσως έφτασαν στη Γη

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι από 500.000 έως 55 εκατομμύρια τόνοι ερυθρουλόζης μπορεί να έφτασαν στη Γη πριν από 4,1 έως 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια.

Η περίοδος αυτή είναι γνωστή ως Ύστερος Βαρύς Βομβαρδισμός, όταν πολλοί αστεροειδείς και άλλα ουράνια σώματα έπεφταν στους πλανήτες του Ηλιακού Συστήματος.

Οι ποσότητες αυτές θα μπορούσαν να είχαν βοηθήσει στη δημιουργία των πρώτων διαδικασιών αντιγραφής και μεταβολισμού, οι οποίες συνδέονται με την εμφάνιση της ζωής.

Το επόμενο βήμα

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η ανακάλυψη ανοίγει τον δρόμο για τον εντοπισμό και άλλων σακχάρων στο Διάστημα.

Ανάμεσά τους βρίσκεται η ριβόζη, η οποία είναι βασικό συστατικό του RNA και παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία της ζωής.

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