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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

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11.06.2026 16:44

Επιστήμονες βρήκαν πού πηγαίνουν οι φάλαινες για να πεθάνουν εδώ και εκατομύρια χρόνια

11.06.2026 16:44
whale graveyard

Κινέζοι επιστήμονες ανακάλυψαν το μεγαλύτερο και παλαιότερο γνωστό νεκροταφείο φαλαινών στον κόσμο στον πυθμένα του Ινδικού Ωκεανού, έναν διάδρομο 1.200 χιλιομέτρων με οστά που εκτείνεται σε βάθος έως και 7.000 μέτρα, με απολιθώματα που χρονολογούνται πριν από 5,3 εκατομμύρια χρόνια.

Τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature την Τετάρτη προκαλούν δέος σχετικά με τις κοινότητες στα βαθιά νερά.

Το 2023, επιστήμονες που εργάζονταν στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημώνπραγματοποίησαν 32 καταδύσεις με το υποβρύχιο Fendouzhe, το οποίο αποκάλυψε απολιθώματα που ανήκουν σε ραμφόφαλες φάλαινες διαφορετικών ειδών, συνολικά 485 σε αριθμό, δυτικά της Αυστραλίας στην περιοχή Diamantina.

Συλλέγοντας δείγματα με ρομποτικά χέρια, η ερευνητική ομάδα ανακάλυψε μέδουσες, εύθραυστους αστερίες, σκουλήκια που τρώνε οστά και δίθυρα που ζούσαν προσκολλημένα στα σώματα των νεκρών φαλαινών. Μερικά από αυτά τα πλάσματα πιστεύεται ότι έχουν πρόσφατα αναγνωριστεί. Υπήρχε επίσης ένα νέο εξαφανισμένο είδος φαλαινών που βρέθηκε ανάμεσα στα απολιθωμένα λείψανα, με ορισμένα οστά να χρονολογούνται έως και 5,3 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Ο Xiaotong Peng, ο πρώτος συγγραφέας της Κινεζικής Ακαδημίας Επιστημών, εξήγησε ότι η ομάδα εξεπλάγη αρκετά όταν συνειδητοποίησε το μέγεθος του νεκροταφείου. Με βάση την καταμέτρηση των απολιθωμάτων, η ομάδα είναι πεπεισμένη ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν περισσότερα από 10 εκατομμύρια πτώματα.

Η κοιλότητα σε σχήμα V που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή χρησιμεύει ως ένας τρόπος για να κατεβαίνουν οι νεκρές φάλαινες στον πυθμένα της θάλασσας, δημιουργώντας έτσι έναν τεράστιο αριθμό σκελετών κατά τη διάρκεια πολλών ετών.

Μερικά από τα πλάσματα που βρίσκονται κοντά στις νεκρές φάλαινες μπορούν να παρατηρηθούν να ζουν γύρω από θερμές πηγές και κρύες πηγές.

Οι συγγραφείς της έρευνας αναφέρονται σε αυτά τα ενδιαιτήματα ως «εξελικτικά θερμά σημεία και βιογεωγραφικά σκαλοπάτια» για ζώα που εξαρτώνται από σουλφίδια.

Οι συγγραφείς της μελέτης υποστηρίζουν ότι διάφοροι παράγοντες βοήθησαν στην προστασία των λειψάνων. Τα οστά είναι αρκετά πυκνά ώστε να αντέχουν στις επιθέσεις σκουληκιών που τρώνε οστά, ενώ το ακραίο βάθος τους τα προστατεύει από το να ταφούν κάτω από ιζήματα. Ένα λεπτό στρώμα ορυκτών από το θαλασσινό νερό μπορεί επίσης να επιβράδυνε την φθορά τους.

«Ο πιθανός αριθμός δειγμάτων είναι απλώς εκπληκτικός», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Stephen Godfrey από το Ναυτικό Μουσείο Calvert στις ΗΠΑ, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Οι ερευνητές εξακολουθούν να μην είναι σίγουροι γιατί τόσες πολλές φάλαινες κατέληξαν στην ίδια τοποθεσία.

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