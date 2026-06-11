Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο σε Γαλλίδα δημοσιογράφο

Οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι απαγόρευσαν την είσοδο στην γαλλίδα δημοσιογράφο Αλίς Φρουσάρ, η οποία καλύπτει εδώ και πολλά χρόνια την παλαιστινοϊσραηλινή σύγκρουση για τα Radio France και Radio France International (RFI).

Η Αλίς Φρουσάρ «επιχείρησε να εισέλθει στο Ισραήλ και να επαναλάβει την εργασία της εδώ κατά μόνιμο τρόπο, αλλά η σύσταση του υπουργείου έγινε δεκτή και η δημοσιογράφος απελάθηκε και τοποθετήθηκε σε αεροπλάνο για την Γαλλία», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργού της Διασποράς και του Αγώνα κατά του Αντισημιτισμού Αμιχάι Σίκλι, ο οποίος κατηγορεί την δημοσιογράφο ότι «υποστηρίζει την Χαμάς».

Η απαγόρευση εισόδου επιβλήθηκε στην γαλλίδα δημοσιογράφο δύο ημέρες αφού οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν την απαγόρευση εισόδου στο γαλλικό έδαφος του ακροδεξιού υπουργού Οικονομικών του Ισραήλ Μπεζαλέλ Σμότριτς, υποστηρικτή των εποίκων και της προσάρτησης της Δυτικής Οχθης.

Το Radio France International καταγγέλλει παραβίαση της ελευθερίας του Τύπου από την κυβέρνηση του Ισραήλ.

«Οι ισραηλινές αρχές δεν έχουν διαβιβάσει στο RFI την αιτιολόγηση της απόφασης αυτής. Η διεύθυνση του RFI εκφράζει την υποστήριξή του στην Αλίς Φρουσάρ και διαμαρτύρεται για την απέλαση αυτή που συνιστά παρεμπόδιση της άσκησης της ελευθερίας του Τύπου και συμβαίνει σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων δυσχερειών που συναντούν οι δημοσιογράφοι στην κάλυψη της επικαιρότητας στην περιοχή».

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