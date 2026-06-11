search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 09:42
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 08:52

Μακελειό στο Μεξικό λίγο ώρες πριν τη σέντρα του Μουντιάλ: Νεκροί πέντε αστυνομικοί σε ενέδρα καρτέλ ναρκωτικών

11.06.2026 08:52
mexico_police_new
φωτογραφία αρχείου

Πέντε αστυνομικοί σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν χθες, Τετάρτη (10/6), σε επίθεση ενόπλων στην πολιτεία Μιτσοακάν, στο δυτικό Μεξικό. Στη συγκεκριμένη περιοχή λυμαίνονται καρτέλ των ναρκωτικών.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ, όχημα στο οποίο επέβαιναν οι αστυνομικοί χτυπήθηκε από πολλές σφαίρες, σύμφωνα με οπτικό υλικό στο οποίο απέκτησε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η επίθεση διαπράχτηκε στον δήμο Ναουάτσεν, σε τομέα όπου ζει η εθνότητα αυτοχθόνων Πουρέπετσα κι είναι γνωστό ότι δρα το ισχυρό καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο (ΚΝΓΧ), σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας της Μιτσοακάν, που ανακοίνωσε ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Η Μιτσοακάν είναι επίκεντρο της οικονομίας του αβοκάντο, που έχει τζίρο 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο· στην πολιτεία είναι επίσης πλούσια η παραγωγή κίτρων, ενώ εκεί βρίσκεται τεράστιο λιμάνι στις μεξικανικές ακτές στον Ειρηνικό Ωκεανό. Ωστόσο ο ανεπίσημος τομέας, η δράση κακοποιών, επίσης ανθεί, μεταξύ εκβιάσεων, διακίνησης ναρκωτικών, εξαναγκαστικής στρατολόγησης ευάλωτων νέων σε συμμορίες.

Η πρωτεύουσα της πολιτείας, η Μορέλια, απέχει κάπου 300 χιλιόμετρα από τη Γουαδαλαχάρα και την πρωτεύουσα, τις πόλεις που θα φιλοξενήσουν αγώνες του παγκοσμίου κυπέλλου ποδοσφαίρου εθνικών ομάδων ανδρών, το οποίο ξεκινά απόψε στο στάδιο Αστέκα της πόλης του Μεξικού.

Κάπου 12.000 στρατιωτικοί αναπτύχθηκαν στη Μιτσοακάν, που γειτονεύει με την πολιτεία Χαλίσκο, μετά τη δολοφονία τον Νοέμβριο του δημάρχου της Ουρουαπάν και ηγέτη φορέα εκπροσώπησης παραγωγών κίτρων, που είχε καταγγείλει τις εκβιάσεις των καρτέλ.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ: «Αγαπάω τον πληθωρισμό»

Νέα επεισόδια στο Μπέλφαστ: Δεκάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους – Έρευνα για υποκίνηση μέσω διαδικτύου (videos)

Μέση Ανατολή: Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν – Η Τεχεράνη κλείνει τα Στενά του Ορμούζ και απειλεί όλα τα πλοία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
panelladikes-2026_2905_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

lopez-aflek-new
LIFESTYLE

Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

aigio-spiti-dolofonia2
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν ομολογεί ο Ιταλός – Τα στοιχεία που τον «καίνε»

alexandros_daskalakis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Αλέξανδρου Δασκαλάκη: Πώς «ξεκλείδωσε» η υπόθεση – Οι περιγραφές, το στίγμα των κινητών, τα μέιλ και τα βίντεο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

apotelesmata_panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Πού θα κινηθούν οι βάσεις - Πού αναμένεται πτώση

usa – iran epithesi – new
ΚΟΣΜΟΣ

Πλήγματα των ΗΠΑ σε ιρανικούς στόχους - Με πυραύλους κατά αμερικανικών πλοίων και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, απαντά η Τεχεράνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 09:41
panelladikes-2026_2905_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

lopez-aflek-new
LIFESTYLE

Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

gipedo-kansas-mundial
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ: Αναλυτικά το πρόγραμμα και τα κανάλια μετάδοσης

1 / 3