Σέντρα στο πιο προβληματικό Μουντιάλ της ιστορίας – Δείτε τις ομάδες, τα γήπεδα και το αναλυτικό πρόγραμμα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το Μουντιάλ ξεκινά, διαφορετικό, πιο γεμάτο, αλλά και πιο… προβληματικο από ποτέ.
Από σήμερα τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, φιλοξενούν 48 ομάδες για 104 παιχνίδια, κάτω από τις πιο περίεργες συνθήκες.
Και λέμε περίεργες, καθώς στα 96 χρόνια ιστορίας του θεσμού, οι χώρες που το φιλοξενούν -και κυρίως οι ΗΠΑ- έχουν ένα σωρό προκλήσεις απέναντί τους. Ηδη τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η γκρίνια ακόμη μεγαλύτερη και ένα κύμα αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το τουρνουά, πλανάται πάνω από τις χώρες της βόρειας Αμερικής.
Ενα από τα βασικά προβλήματα είναι η ασφάλεια της ομάδας του Ιράν. Ο Τραμπ δεν την εγγυήθηκε, η FIFA άκουσε ένα σωρό παράπονα και τελικά αποδέχτηκε να αλλαξει τόπο προετοιμασίας η ομάδα και να μετακομίσει στο Μεξικό.
Τα παιχνίδια της θα γίνουν στις ΗΠΑ και είναι άγνωστο αν θα έχουν οπαδούς στο πλευρό τους καθώς η πολιτική της χώρας στην βίζα, τους άφησε εκτός, όπως κι άλλες χώρες από Αφρική και Ασία, σε έναν από τους πολλούς πονοκεφάλους του Τζιάνι Ινφαντίνο.
Να σημειωθεί πως αν το Ιράν περάσει ως 2ο από τον όμιλό του και οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο ακριβώς, τότε οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στους «32»…
Ενα άλλο βασικότατο πρόβλημα είναι ο έμπολα… Το Κονγκό που μαστίζεται από τον ιό, βρίσκεται σε… παγκόσμια καραντίνα. Το ίδιο και η αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα παίξει στο Μουντιάλ και έπρεπε να πάει στις ΗΠΑ 3 εβδομάδες νωρίτερα και να μπει σε καραντίνα για να της επιτραπεί να παίξει, κάτι που αν δε συνέβαινε, τότε η FIFA θα ήταν εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα.
Οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του Μουντιάλ αναμένονται πολύ δύσκολες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Γι αυτό και οι παίκτες θα έχουν παρατεταμένο cool break, ενώ οι παγκίτες θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια να παρακολουθούν το ματς, αν η ζέστη είναι ανυπόφορη.
Η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και όσα έχουν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες με τις δολοφονίες πολιτών, τρομάζει τους επισκέπτες που γνωρίζουν ότι τα μέτρα θα είναι υπερβολικά σε έναν βαθμό…
Οι τιμές στα εισιτήρια ξεπέρασαν κάθε λογική και προηγούμενο, το ίδιο και οι τιμές στα ξενοδοχεία και τα Μέσα Μεταφοράς. Χαρακτηριστικό πως οι μετακινήσεις με τα τρένα αυξήθηκαν κοντά στο 800%. Γι αυτό και πολλοί κάτοχοι εισιτηρίων ακυρώνουν τις εκδρομές τους, με αποτέλεσμα να κάνουν κληρώσεις για εισιτήρια των… 50 και 100 δολαρίων για ορισμένους -λίγους- τυχερούς.
Το τουρνουά θα φιλοξενήσει 48 χώρες, τέσσερις εκ των οποίων θα είναι πρωτάρες.
Το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν θα εμφανιστούν για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το Κονγκό και η Αϊτή επιστρέφουν μετά το 1974, το Ιράκ μετά το 1986, η Αυστρία και η Νορβηγία μετά το 1998 και η Τουρκία έπειτα από το 2002, όταν και είχε καταταγεί τρίτη. Αντίθετα, η κάτοχος 4 Μουντιάλ, Ιταλία, είναι εκτός τουρνουά για τρίτη συνεχόμενη φορά…
Στην φάση των «32» που διεξάγεται για πρώτη φορά, θα περάσουν οι δύο πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους και από εκεί θα συνεχιστεί… παραδοσιακά η διοργάνωση με τα νοκ άουτ παιχνίδια.
ΗΠΑ (11 γήπεδα)
Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Ατλάντα 75.000
Boston Stadium (Gillette Stadium) Φόξμπορο / Βοστώνη 65.000
Dallas Stadium (AT&T Stadium) Άρλινγκτον / Ντάλας 94.000
Houston Stadium (NRG Stadium) Χιούστον 72.000
Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) Κάνσας Σίτι 73.000
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Ίνγκλγουντ / Λος Άντζελες 70.000
Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Μαϊάμι Γκάρντενς 65.000
New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) Ίστ Ράδερφορντ 82.500
Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) Φιλαδέλφεια 69.000
San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) Σάντα Κλάρα 71.000
Seattle Stadium (Lumen Field) Σιάτλ 69.000
Καναδάς (2 γήπεδα)
Toronto Stadium (BMO Field) Τορόντο 45.000
BC Place Vancouver Βανκούβερ 54.000
Μεξικό (3 γήπεδα)
Mexico City Stadium (Estadio Azteca / Estadio Banorte) Πόλη του Μεξικού 83.000
Estadio Guadalajara (Estadio Akron) Γουαδαλαχάρα (Ζαποπάν) 48.000
Estadio Monterrey (Estadio BBVA) Μοντερέι (Γουαδαλούπε) 53.500
Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα
Διαβάστε επίσης:
Ένα εξάλεπτο ποδοσφαιρικό υπερθέαμα: Το νέο viral promo της Nike για το Μουντιάλ 2026 «ρίχνει» το διαδίκτυο (Video)
Όνειρα στα… σύνορα: Χιλιάδες φίλαθλοι χάνουν το Μουντιάλ πριν καν αρχίσει – Η βίζα, ο Τραμπ και ο φόβος της «μαζικής παράνομης μετανάστευσης»
Μουντιάλ 2026: Αυτή είναι η φετινή πρόβλεψη του μαθηματικού που βρήκε τους 3 προηγούμενους νικητές
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.