Σέντρα στο πιο προβληματικό Μουντιάλ της ιστορίας – Δείτε τις ομάδες, τα γήπεδα και το αναλυτικό πρόγραμμα

Το Μουντιάλ ξεκινά, διαφορετικό, πιο γεμάτο, αλλά και πιο… προβληματικο από ποτέ.

Από σήμερα τα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά, φιλοξενούν 48 ομάδες για 104 παιχνίδια, κάτω από τις πιο περίεργες συνθήκες.

Και λέμε περίεργες, καθώς στα 96 χρόνια ιστορίας του θεσμού, οι χώρες που το φιλοξενούν -και κυρίως οι ΗΠΑ- έχουν ένα σωρό προκλήσεις απέναντί τους. Ηδη τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, η γκρίνια ακόμη μεγαλύτερη και ένα κύμα αβεβαιότητας για το πώς θα εξελιχθεί αυτό το τουρνουά, πλανάται πάνω από τις χώρες της βόρειας Αμερικής.

Ο πόλεμος στο Ιράν και η ασφάλεια της Εθνικής του ομάδας

Ενα από τα βασικά προβλήματα είναι η ασφάλεια της ομάδας του Ιράν. Ο Τραμπ δεν την εγγυήθηκε, η FIFA άκουσε ένα σωρό παράπονα και τελικά αποδέχτηκε να αλλαξει τόπο προετοιμασίας η ομάδα και να μετακομίσει στο Μεξικό.

Τα παιχνίδια της θα γίνουν στις ΗΠΑ και είναι άγνωστο αν θα έχουν οπαδούς στο πλευρό τους καθώς η πολιτική της χώρας στην βίζα, τους άφησε εκτός, όπως κι άλλες χώρες από Αφρική και Ασία, σε έναν από τους πολλούς πονοκεφάλους του Τζιάνι Ινφαντίνο.

Να σημειωθεί πως αν το Ιράν περάσει ως 2ο από τον όμιλό του και οι ΗΠΑ κάνουν το ίδιο ακριβώς, τότε οι δύο ομάδες θα συναντηθούν στους «32»…

Ο έμπολα

Ενα άλλο βασικότατο πρόβλημα είναι ο έμπολα… Το Κονγκό που μαστίζεται από τον ιό, βρίσκεται σε… παγκόσμια καραντίνα. Το ίδιο και η αποστολή της Εθνικής ομάδας που θα παίξει στο Μουντιάλ και έπρεπε να πάει στις ΗΠΑ 3 εβδομάδες νωρίτερα και να μπει σε καραντίνα για να της επιτραπεί να παίξει, κάτι που αν δε συνέβαινε, τότε η FIFA θα ήταν εκτεθειμένη ανεπανόρθωτα.

Η κλιματική κρίση

Οι καιρικές συνθήκες κατά την διάρκεια του Μουντιάλ αναμένονται πολύ δύσκολες λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Γι αυτό και οι παίκτες θα έχουν παρατεταμένο cool break, ενώ οι παγκίτες θα πηγαίνουν στα αποδυτήρια να παρακολουθούν το ματς, αν η ζέστη είναι ανυπόφορη.

Ο ICE

Η μεταναστευτική πολιτική των ΗΠΑ και όσα έχουν προηγηθεί τους προηγούμενους μήνες με τις δολοφονίες πολιτών, τρομάζει τους επισκέπτες που γνωρίζουν ότι τα μέτρα θα είναι υπερβολικά σε έναν βαθμό…

Τα πανάκριβα εισιτήρια και η αισχροκέρδεια

Οι τιμές στα εισιτήρια ξεπέρασαν κάθε λογική και προηγούμενο, το ίδιο και οι τιμές στα ξενοδοχεία και τα Μέσα Μεταφοράς. Χαρακτηριστικό πως οι μετακινήσεις με τα τρένα αυξήθηκαν κοντά στο 800%. Γι αυτό και πολλοί κάτοχοι εισιτηρίων ακυρώνουν τις εκδρομές τους, με αποτέλεσμα να κάνουν κληρώσεις για εισιτήρια των… 50 και 100 δολαρίων για ορισμένους -λίγους- τυχερούς.

Οι 48 ομάδες

Το τουρνουά θα φιλοξενήσει 48 χώρες, τέσσερις εκ των οποίων θα είναι πρωτάρες.

Το Πράσινο Ακρωτήρι, το Κουρασάο, η Ιορδανία και το Ουζμπεκιστάν θα εμφανιστούν για πρώτη φορά σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ το Κονγκό και η Αϊτή επιστρέφουν μετά το 1974, το Ιράκ μετά το 1986, η Αυστρία και η Νορβηγία μετά το 1998 και η Τουρκία έπειτα από το 2002, όταν και είχε καταταγεί τρίτη. Αντίθετα, η κάτοχος 4 Μουντιάλ, Ιταλία, είναι εκτός τουρνουά για τρίτη συνεχόμενη φορά…

Οι όμιλοι

Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Τσεχία

Καναδάς, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Κατάρ, Ελβετία

Βραζιλία, Μαρόκο, Σκωτία, Αϊτή

ΗΠΑ, Παραγουάη, Αυστραλία, Τουρκία

Γερμανία, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού, Εκουαδόρ

Ολλανδία, Ιαπωνία, Σουηδία, Τυνησία

Βέλγιο, Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία

Ισπανία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη

Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ, Νορβηγία

Αργεντινή, Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία

Πορτογαλία, ΛΔ Κονγκό, Ουζμπεκιστάν, Κολομβία

Αγγλία, Κροατία, Γκάνα, Παναμάς

Στην φάση των «32» που διεξάγεται για πρώτη φορά, θα περάσουν οι δύο πρώτοι και οι 8 από τους 12 καλύτερους τρίτους και από εκεί θα συνεχιστεί… παραδοσιακά η διοργάνωση με τα νοκ άουτ παιχνίδια.

Τα γήπεδα

ΗΠΑ (11 γήπεδα)

Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) Ατλάντα 75.000

Boston Stadium (Gillette Stadium) Φόξμπορο / Βοστώνη 65.000

Dallas Stadium (AT&T Stadium) Άρλινγκτον / Ντάλας 94.000

Houston Stadium (NRG Stadium) Χιούστον 72.000

Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium) Κάνσας Σίτι 73.000

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium) Ίνγκλγουντ / Λος Άντζελες 70.000

Miami Stadium (Hard Rock Stadium) Μαϊάμι Γκάρντενς 65.000

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) Ίστ Ράδερφορντ 82.500

Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field) Φιλαδέλφεια 69.000

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) Σάντα Κλάρα 71.000

Seattle Stadium (Lumen Field) Σιάτλ 69.000

Καναδάς (2 γήπεδα)

Toronto Stadium (BMO Field) Τορόντο 45.000

BC Place Vancouver Βανκούβερ 54.000

Μεξικό (3 γήπεδα)

Mexico City Stadium (Estadio Azteca / Estadio Banorte) Πόλη του Μεξικού 83.000

Estadio Guadalajara (Estadio Akron) Γουαδαλαχάρα (Ζαποπάν) 48.000

Estadio Monterrey (Estadio BBVA) Μοντερέι (Γουαδαλούπε) 53.500

Το πρ;oγραμμα

Δείτε εδώ το πλήρες πρόγραμμα

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