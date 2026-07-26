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26.07.2026 13:53

Ράχες: Μεθυσμένος 30χρονος ναυτικός παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικες – Έπεσαν στη θάλασσα για να σωθούν

26.07.2026 13:53
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φωτογραφία αρχείου

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Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε, λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (24/7), στην Παραλία Ραχών από περαστικό ναυτικό, ο οποίος μέθυσε και παρενόχλησε ανήλικα κορίτσια.

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για 30χρονο Ινδό -μέλος πληρώματος φορτηγού πλοίου- ο οποίος με άλλα 3-4 άτομα παρέα είχαν πάει για φαγητό στις Ράχες. Κάποια στιγμή, όπως γράφει η ιστοσελίδα lamiareport.grο 30χρονος υπό την επήρεια μέθης άφησε την παρέα του και είπε ότι θα επιστρέψει σε 5 λεπτά.

Αντ’ αυτού, “έβαλε στο μάτι” μια μεγάλη παρέα κοριτσιών που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο μεθυσμένος άνδρας άρχισε να τις παρενοχλεί, με αποτέλεσμα οι ανήλικες να προσπαθήσουν να απομακρυνθούν. Κάποια στιγμή, φτάνοντας στην άκρη από την προβλήτα, και ενώ ο 30χρονος επέμενε να τις ενοχλεί, 2-3 από αυτά πήδηξαν στο νερό για να γλυτώσουν.

Ευτυχώς εκείνη τη στιγμή έφτασαν και οι γονείς κάποιων κοριτσιών που ειδοποίησαν τις Αρχές και μετά από λίγα λεπτά ο Ινδός βρισκόταν με χειροπέδες για παράβαση του άρθρου 337 Π.Κ. «Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας» από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Στυλίδας.

Με τη συγκεκριμένη κατηγορία ο νεαρός Ινδός οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο όπου υποστήριξε ότι… δεν θυμόταν τίποτα από τις άσεμνες πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, που είχε επιδοθεί λίγες ώρες νωρίτερα.

Κρίθηκε ένοχος και τού επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 23 μηνών, μέρος της οποίας θα εκτίσει, και στη συνέχεια θα απελαθεί από τη χώρα.

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