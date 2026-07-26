Μαρία Τζομπανάκη: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένουν Ορφέας Αυγουστίδης και Γεωργία Κρασσά

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αντίστροφα μετρούν ο Ορφέας Αυγουστίδης και η Γεωργία Κρασσά για τη στιγμή που θα μεγαλώσει η οικογένειά τους. Το αγαπημένο ζευγάρι περιμένει το δεύτερο παιδί του, το οποίο αναμένεται να έρθει στον κόσμο σε λίγες εβδομάδες.

Η εγκυμοσύνη έγινε γνωστή μετά την πρόσφατη κοινή εμφάνισή τους στην πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν. Η Γεωργία Κρασσά εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλίτσα, επιβεβαιώνοντας με τον πιο όμορφο τρόπο τα ευχάριστα νέα.

Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι

Λίγες ημέρες αργότερα, αποκαλύφθηκε και το φύλο του μωρού. Ο Ορφέας Αυγουστίδης και η σύζυγός του ετοιμάζονται να υποδεχτούν ένα κοριτσάκι, χαρίζοντας στον πρωτότοκο γιο τους μία μικρή αδελφή.

Την είδηση έκανε γνωστή η μητέρα του ηθοποιού, Μαρία Τζομπανάκη, μέσα από δηλώσεις της στη Real Life. Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της την εγγονή της.

Η αποκάλυψη της Μαρίας Τζομπανάκη

Η Μαρία Τζομπανάκη βρίσκεται αυτό το διάστημα στην Κρήτη, όπου απολαμβάνει στιγμές ξεκούρασης μαζί με την οικογένειά της και τον εγγονό της, περιμένοντας με ανυπομονησία τη γέννηση του μωρού.

Μιλώντας στη Real Life η ίδια αποκάλυψε: «Βρίσκομαι στη Ροδιά, στο σπίτι που διατηρούν οι γονείς της νύφης μου και ξεκουράζομαι αυτό το διάστημα με τον εγγονό μου και την εγγονή μου που βρίσκεται στην κοιλίτσα της μητέρας της. Περιμένουμε με χαρά τη γέννηση της εγγονής μου, που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο», είπε η Μαρία Τζομπανάκη.

Διαβάστε επίσης:

Η Μαρία Σολωμού ποζάρει στο Instagram με ολόσωμο μαγιό – «Έφαγα όλο το παγωτό κατά λάθος»

Fake AI βίντεο «συνέλαβε» τη Ναταλία Γερμανού – «Θα κινηθώ νομικά»

Μαργαρίτης: «Τώρα αυτά δεν είναι μπουζούκια – Ο τραγουδιστής πρέπει να αλλάξει επάγγελμα»

