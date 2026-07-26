Λονδίνο: Χωρίς νερό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ – Μοιράζουν μπουκάλια στους επιβάτες, εκτός λειτουργίας οι τουαλέτες

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Σοβαρά προβλήματα στην υδροδότηση αντιμετωπίζουν και οι δύο τερματικοί σταθμοί του αεροδρομίου Γκάτγουικ, 45 χιλιόμετρα νότια του κεντρικού Λονδίνου, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις τουαλέτες ή τις εγκαταστάσεις για το πλύσιμο των χεριών τους.

Το προσωπικό διανέμει εμφιαλωμένο νερό στους ταξιδιώτες, ενώ, οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά και δεν έχουν επηρεαστεί.

A water issue in the Horley area is causing disruption at the airport this morning. The problem is affecting water supply in both terminals and is currently under investigation.



Bottled water is being made available to passengers and staff across the airport and other… pic.twitter.com/6B1EgvSwfu — London Gatwick LGW (@Gatwick_Airport) July 26, 2026

Η διοίκηση του αεροδρομίου ανέφερε ότι το πρόβλημα οφείλεται σε βλάβη στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής Χόρλεϊ, η οποία έχει προκαλέσει διακοπές στην παροχή νερού και στους δύο τερματικούς σταθμούς.

«Το ζήτημα βρίσκεται υπό διερεύνηση. Διανέμουμε εμφιαλωμένο νερό σε επιβάτες και εργαζομένους, ενώ εφαρμόζονται έκτακτα μέτρα για τη διασφάλιση της ευημερίας των επιβατών. Ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και θα παρέχουμε νεότερη ενημέρωση μόλις υπάρξουν εξελίξεις», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η εταιρεία SES Water, η οποία τροφοδοτεί με νερό το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε ότι σημειώθηκε βλάβη στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού Bough Beech, με αποτέλεσμα ορισμένοι καταναλωτές να αντιμετωπίζουν χαμηλή πίεση ή πλήρη διακοπή της υδροδότησης.

Η εταιρεία επισημαίνει πως «εργαζόμαστε εντατικά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη αποκατάσταση της παροχής νερού».

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