Ανασφάλιστα οχήματα: Πώς θα επιταχύνει την εξέταση των ενστάσεων η τεχνητή νοημοσύνη

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Τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εξέταση των ενστάσεων για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε ανασφάλιστα οχήματα ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος.

Όπως επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ, στόχος είναι η σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας, χωρίς να υποκαθίσταται ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος θα εξακολουθεί να λαμβάνει την τελική απόφαση.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα λειτουργεί ως ψηφιακός βοηθός, αναλύοντας τα στοιχεία κάθε ένστασης και υποβάλλοντας σε σύντομο χρόνο εισήγηση προς τον αρμόδιο υπάλληλο για το αν αυτή πρέπει να γίνει δεκτή ή να απορριφθεί. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται σημαντικά ο χρόνος εξέτασης, ενώ περιορίζεται και ο διοικητικός φόρτος για τις υπηρεσίες.

Ο κ. Αναγνωστόπουλος υπογράμμισε ότι ο σκοπός των διασταυρώσεων δεν είναι εισπρακτικός αλλά η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ώστε να περιοριστεί η κυκλοφορία ανασφάλιστων οχημάτων και οχημάτων που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ ή δεν έχουν καταβάλει τα τέλη κυκλοφορίας.

Πάνω από 330.000 ειδοποιητήρια

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στο παρελθόν είχαν αποσταλεί περίπου 300.000 προειδοποιητήρια προς ιδιοκτήτες οχημάτων που δεν είχαν συμμορφωθεί, ενώ πρόσφατα εκδόθηκε νέα παρτίδα περίπου 32.000 ειδοποιήσεων, με τα αντίστοιχα πρόστιμα να ανέρχονται συνολικά σε περίπου 12,5 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις συνεχείς ηλεκτρονικές διασταυρώσεις που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ώστε να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις οδηγών που ασφαλίζουν το όχημά τους μόνο για μικρό χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφύγουν τους ελέγχους.

Οκτώ στους 10 ασφάλισαν μετά τα οχήματά τους

Όπως σημείωσε, σε οκτώ από τις δέκα ενστάσεις που έχουν εξεταστεί διαπιστώνεται ότι ο ασφαλισμένος χρόνος που επικαλείται ο πολίτης αφορά μεταγενέστερη περίοδο από εκείνη κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η διασταύρωση, γεγονός που οδηγεί στην απόρριψή τους. Το νέο σύστημα μπορεί να εντοπίζει άμεσα τέτοιες περιπτώσεις και να υποβάλλει σχετική εισήγηση μέσα σε λίγα λεπτά.

Ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος διευκρίνισε πως οι πολίτες διαθέτουν επαρκή χρόνο για την άσκηση ένστασης. Μετά την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος ή του SMS μεσολαβούν δέκα ημέρες για να θεωρηθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η κοινοποίηση και ακολουθούν άλλες δέκα εργάσιμες ημέρες για την υποβολή της ένστασης, ενώ ο Αύγουστος δεν προσμετράται στις σχετικές προθεσμίες.

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