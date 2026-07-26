Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ – Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη

Takeaways by to pontiki AI Πετρελαιοφόρο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη.

Νωρίτερα, το Ιράν ανακοίνωσε τους λόγους που το οδήγησαν να σταματήσει τις επιθέσεις κατά γειτονικών χωρών, υποστηρίζοντας ότι η στρατηγική του βασίζεται στην ανταπόδοση.

Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης συνδέουν την παύση των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων με πιθανή έλλειψη πυρομαχικών και αποθεμάτων αντιπυραυλικής άμυνας μετά από μήνες συγκρούσεων.

Παρά τις απειλές για κλιμάκωση, ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη παραμένει ανοιχτός.

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Πετρελαιοφόρο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ αφού προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, το δεξαμενόπλοιο χτύπησε τη νάρκη αφού είχε παρεκκλίνει από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι τα πλοία που παρεκκλίνουν από τη διαδρομή που έχει ανακοινώσει για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα φέρουν την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν, επισημαίνει το δημοσίευμα του ιρανικού Tasnim.

Παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει πως δεν αποκλείεται τα στενά να έχουν ναρκοθετηθεί.

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Νωρίτερα το Ιράν ανακοίνωσε τους λόγους που σταμάτησε τις επιθέσεις κατά των γειτονικών του χωρών στον Κόλπο, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν να βομβαρδίζουν το ιρανικό έδαφος, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού.

«Κατά τις δύο τελευταίες νύκτες, οι αμερικανοί σταμάτησαν τις επιθέσεις του. Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, σταματήσαμε και από την πλευρά μας τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Μοχάμαντ Ακραμινία κατά την διάρκεια συνέντευξης στην κρατική τηλεόραση, τονίζοντας πως η στρατηγική της Τεχεράνης βασίζεται στην «ανταπόδοση».

Έλλειψη πυρομαχικών;

Τις δύο προηγούμενες νύκτες δεν σημειώθηκαν αμερικανικοί βομβαρδισμοί κατά του Ιράν, ενώ αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για πιθανή έλλειψη πυρομαχικών έπειτα από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου.

Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή πως δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο μεγαλύτερης κλίμακας βομβαρδισμών, υπάρχει ύφεση των εχθροπραξιών έπειτα από δύο εβδομάδες σφοδρών επιθέσεων μετά την εκεχειρία του Απριλίου.

Ταυτόχρονα με τη διατύπωση των απειλών ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει ότι ο διάλογος με την Τεχεράνη δεν έχει διακοπεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, που επικαλούνται δύο πηγές με γνώση του θέματος, η αμερικανική κυβέρνηση ανησυχεί για τη μείωση των αποθεμάτων των συστημάτων αντιπυραυλικής άμυνας Patriot και άλλου αμυντικού εξοπλισμού που προστατεύει τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο του Ιράν σε ανταπόδοση των αμερικανικών επιθέσεων. Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι υπάρχουν φόβοι για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Επικαλούμενο πηγή του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, το CNN μετέδωσε επίσης ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν βρίσκονται «σε παύση», για τους ίδιους λόγους.

Δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη του θιασώτη της «σκληρής γραμμής» ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε μια «δύσκολη και ασταθή» κατάσταση και πιθανότατα αναζητούν μια νέα στρατηγική, σχολίασε ο Μοχάμαντ Ακραμινία.

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