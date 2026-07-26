Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Αθηνών-Κορίνθου

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Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού, ο οποίος κινείτο με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Ιουλίου αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο οδηγός εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων να κινείται με 208 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντας κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των 130 χλμ./ώρα που ισχύει στο συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.
Η υπερβολική ταχύτητα διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar, ενώ, σύμφωνα με τις Αρχές, η οδηγική του συμπεριφορά δημιουργούσε κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.
Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.
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