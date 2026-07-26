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26.07.2026 16:01

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 4 μεθυσμένους οδηγούς μέσα σε λίγες ώρες – Ένας ενεπλάκη σε τροχαίο με δύο τραυματίες

26.07.2026 16:01
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Τέσσερις οδηγοί που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι συνελήφθησαν μέσα σε λίγες ώρες σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Ο ένας από αυτούς μάλιστα ενεπλάκη σε τροχαίο που είχε ως συνέπεια να τραυματιστούν δύο γυναίκες.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί των Τμημάτων Τροχαίας Θέρμης και Χαλκηδόνας και της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, συνέλαβαν από χθες το μεσημέρι έως σήμερα τα ξημερώματα, συνολικά τέσσερα άτομα, καθώς κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χθες το μεσημέρι συνελήφθη στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης- Μηχανιώνας 42χρονος από την Αλβανία, διότι οδηγώντας υπό την επήρεια μέθης, συγκρούσθηκε με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε 42χρονη ημεδαπή, το όχημα της οποίας μετακινήθηκε και προσέκρουσε σε αυτοκίνητο με οδηγό 46χρονη ημεδαπή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο γυναικών.

Επιπλέον, χθες το απόγευμα στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, συνελήφθη 47χρονος Αλβανός, καθώς οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του υπό την επήρεια αλκοόλης, ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Τέλος, συνελήφθησαν σήμερα τα ξημερώματα στην περιοχή της Πολίχνης και στο κέντρο της πόλης, 39χρονος ημεδαπός και 44χρονος Γεωργιανός αντίστοιχα, διότι κατελήφθησαν να οδηγούν Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 26.07.2026 18:05
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