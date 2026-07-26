«Η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 Βορειοκορεάτες» για να λάβουν μέρος στον πόλεμο, ισχυρίζεται ο Ζελένσκι

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Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποστήριξε ότι η Ρωσία θέλει να στρατολογήσει 30.000 βορειοκορεάτες για να λάβουν μέρος στον πόλεμο και μάλιστα ετοιμάζεται να τους υποδεχτεί.

Οι προετοιμασίες, ανέφερε στο τακτικό διάγγελμά του, είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο στην περιοχή του Βορονιέζ για να τους υποδεχτούν.

Σύμφωνα με το αμυντικό σύμφωνο που έχουν υπογράψει Ρωσία και Βόρεια Κορέα, η Πιονγκγιάνγκ έστειλε 14.000 στρατιώτες να πολεμήσουν στο πλευρό των Ρώσων στο Κουρσκ το 2024, μετά τη διείσδυση των ουκρανικών δυνάμεων στην περιοχή.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Politico, η Ρωσία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη Βόρεια Κορέα για βλήματα πυροβολικού και πυραύλους.

Περισσότερο ανησυχητικό, όπως επισήμανε ο ουκρανός πρόεδρος, είναι ότι η Βόρεια Κορέα αποκτά τεχνογνωσία διεξαγωγής του πολέμου, βελτιώνει τα οπλικά της συστήματα και κερδίζει πολεμική εμπειρία.

«Αυτό γίνεται απειλή για όλους στην Ασία που είναι μέσα στην ακτίνα των βορειοκορεατικών βλημάτων», επισήμανε.

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