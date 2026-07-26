Τι τρώμε στη ζέστη: Τα γεύματα που δροσίζουν χωρίς να μας βαραίνουν

Takeaways by to pontiki AI Η κατανάλωση μικρών και συχνών γευμάτων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό συμβάλλει στη διαχείριση της δυσφορίας κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών.

Οι ειδικοί προτείνουν την προτίμηση ελαφριών τροφών, όπως φρούτα και λαχανικά, αποφεύγοντας τα λιπαρά, τα τηγανητά και τα πικάντικα φαγητά.

Η τακτική ενυδάτωση με νερό κρίνεται απαραίτητη, ενώ παράλληλα συστήνεται η αποφυγή της κατανάλωσης αλκοόλ και της υπερβολικής καφεΐνης.

Άτομα με προβλήματα υγείας, ηλικιωμένοι και παιδιά οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή, ακολουθώντας πάντα τις ιατρικές οδηγίες για τη διατροφή τους.

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Όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει, η όρεξη συχνά μειώνεται και ένα βαρύ γεύμα προκαλεί μεγαλύτερη δυσφορία. Δεν υπάρχουν τροφές που «κατεβάζουν» μαγικά τη θερμοκρασία του σώματος. Υπάρχουν, όμως, επιλογές που προσφέρουν νερό και θρεπτικά συστατικά χωρίς να επιβαρύνουν την πέψη.

Μικρότερα και συχνότερα γεύματα

Τις ημέρες του καύσωνα προτιμάμε μικρές μερίδες ανά τακτά διαστήματα αντί για ένα μεγάλο μεσημεριανό. Μια χωριάτικη σαλάτα με λιγότερο αλάτι, πράσινη σαλάτα με αυγό ή τόνο, κρύα σαλάτα οσπρίων, γιαούρτι με φρούτα ή ένα ελαφρύ σάντουιτς ολικής άλεσης μπορούν να αποτελέσουν πλήρη γεύματα.

Καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινα, πορτοκάλια, αγγούρι, ντομάτα και κολοκύθι περιέχουν πολύ νερό και συμβάλλουν στη συνολική πρόσληψη υγρών. Δεν αντικαθιστούν, όμως, το νερό. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επισημαίνει ότι η συνολική πρόσληψη νερού προέρχεται τόσο από τα ποτά όσο και από την υγρασία των τροφίμων.

Για το κύριο γεύμα επιλέγουμε λαδερά σε μικρή μερίδα, ψάρι ή κοτόπουλο με λαχανικά, ομελέτα, ρύζι ή πατάτα χωρίς βαριές σάλτσες. Τα πολύ λιπαρά, τηγανητά και πικάντικα φαγητά μπορεί να εντείνουν το αίσθημα δυσφορίας, τις καούρες και το φούσκωμα.

Νερό πριν εμφανιστεί η δίψα

Πίνουμε νερό τακτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν περιμένουμε να διψάσουμε έντονα. Μπορούμε να το αρωματίσουμε με λεμόνι, δυόσμο ή φέτες φρούτων, χωρίς ζάχαρη. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει συστηματική ενυδάτωση και αποφυγή αλκοόλ και υπερβολικής καφεΐνης στον καύσωνα.

Η παγωμένη μπίρα δεν ενυδατώνει: το αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο αφυδάτωσης. Περιορίζουμε επίσης αναψυκτικά, ενεργειακά ποτά και πολλούς έτοιμους χυμούς, επειδή περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Αθλητικά ποτά και συμπληρώματα ηλεκτρολυτών δεν χρειάζονται συνήθως σε έναν άνθρωπο που τρέφεται κανονικά, εκτός αν υπάρχει έντονη και παρατεταμένη εφίδρωση ή ιατρική σύσταση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται ηλικιωμένοι, παιδιά και άνθρωποι με καρδιακή ή νεφρική νόσο. Όποιος έχει οδηγία περιορισμού υγρών ή αλατιού δεν πρέπει να την αλλάξει χωρίς συνεννόηση με τον γιατρό του.

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