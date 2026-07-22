Διατροφή: Μπορεί να καθορίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους;

Takeaways by to pontiki AI Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και τα διπλά ινκρετινικά φάρμακα επιτυγχάνουν σημαντική απώλεια βάρους, ωστόσο η μακροχρόνια διατήρηση του αποτελέσματος απαιτεί συμπληρωματική διατροφική υποστήριξη.

Η οργανωμένη διατροφική καθοδήγηση βοηθά στη διαχείριση των γαστρεντερικών παρενεργειών, στη διασφάλιση της πρόσληψης πρωτεΐνης και στον περιορισμό της απώλειας μυϊκής μάζας.

Οι ειδικοί προτείνουν την υιοθέτηση βιώσιμων συνηθειών, όπως η επαρκής ενυδάτωση, η σταδιακή αύξηση φυτικών ινών και η άσκηση με αντιστάσεις.

Η συνεργασία με επαγγελματίες υγείας κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή επαναπρόσληψης βάρους μετά τη διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.

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Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, και τα νεότερα διπλά ινκρετινικά φάρμακα, όπως η τιρζεπατίδη, έχουν αλλάξει σημαντικά τη θεραπεία της παχυσαρκίας, επιτρέποντας απώλεια 15–20% ή και μεγαλύτερου ποσοστού του σωματικού βάρους.

Ωστόσο, αρκετοί εμφανίζουν γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, μειωμένη πρόσληψη τροφής, απώλεια μυϊκής μάζας ή επαναπρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή της θεραπείας.

Η μελέτη των Zambrano-Villacres και συνεργατών εξέτασε το πώς η οργανωμένη διατροφική υποστήριξη μπορεί να συμπληρώσει τη φαρμακευτική αγωγή.

Οι συγγραφείς προτείνουν ένα πρακτικό πλαίσιο με επίκεντρο τη διατροφή, βασισμένο στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και στη συναίνεση ειδικών.

«Κεντρικό μήνυμα είναι ότι η διατροφή και η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, ώστε να βελτιώνεται τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας βάρους», επισημαίνει η κ. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και συνεχίζει:

Βασικά ευρήματα

Τα φάρμακα GLP-1 και τα διπλά ινκρετινικά φάρμακα προκαλούν σημαντική απώλεια βάρους, αλλά η διατήρησή του απαιτεί περισσότερα από τη φαρμακευτική αγωγή.

Η διατροφική υποστήριξη μπορεί να μειώσει τις γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, να διασφαλίσει επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης και υγρών και να περιορίσει την απώλεια μυϊκής μάζας.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης, η καλή ενυδάτωση, η σταδιακή αύξηση των φυτικών ινών, η τακτική λήψη γευμάτων και η άσκηση με αντιστάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία του προτεινόμενου πλαισίου.

Η υιοθέτηση βιώσιμων διατροφικών συνηθειών είναι απαραίτητη για τη μείωση του κινδύνου επαναπρόσληψης βάρους μετά τη διακοπή της θεραπείας.



Τι βρήκαν οι ερευνητές

Τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τη θεραπεία της παχυσαρκίας, αλλά η διατροφή παραμένει θεμελιώδης

Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και τα νεότερα διπλά ινκρετινικά φάρμακα επιτυγχάνουν απώλεια περίπου 15–20% ή και περισσότερο του αρχικού σωματικού βάρους, αποτελέσματα που μέχρι πρόσφατα επιτυγχάνονταν κυρίως με βαριατρική χειρουργική.

Ωστόσο, η μακροχρόνια επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το φάρμακο. Πολλοί ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία λόγω ναυτίας, δυσκοιλιότητας, υψηλού κόστους ή δυσκολιών πρόσβασης, ενώ μετά τη διακοπή παρατηρείται συχνά επαναπρόσληψη σημαντικού μέρους του χαμένου βάρους. Για τον λόγο αυτό, η διατροφή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας από την αρχή και όχι μια προαιρετική παρέμβαση.

Η μειωμένη όρεξη δημιουργεί νέες διατροφικές ανάγκες

Τα φάρμακα μειώνουν την όρεξη, αυξάνουν τον κορεσμό και επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου. Αν και αυτό διευκολύνει την απώλεια βάρους, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, υγρών, φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα όταν τα γεύματα είναι πολύ μικρά ή παραλείπονται.

Πρέπει να δίνεται έμφαση στην ποιότητα της διατροφής και όχι μόνο στη μείωση των θερμίδων. Συνιστώνται τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, καλή ενυδάτωση και σταθερό πρόγραμμα γευμάτων.

Η διατροφή μπορεί να βελτιώσει την ανοχή στη θεραπεία

Η μελέτη προτείνει πρακτικές διατροφικές προσαρμογές, όπως μικρότερα και συχνότερα γεύματα, αργή κατανάλωση της τροφής, αποφυγή πολύ μεγάλων ή ιδιαίτερα λιπαρών γευμάτων, επαρκή πρόσληψη υγρών και σταδιακή αύξηση των φυτικών ινών.

Οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι οι επίμονες ή σοβαρές ενοχλήσεις απαιτούν ιατρική αξιολόγηση και ότι οι παραπάνω στρατηγικές βασίζονται κυρίως σε επιστημονική τεκμηρίωση και συναίνεση ειδικών και όχι σε άμεσες κλινικές δοκιμές. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας αποτελεί βασικό στόχο.

Είναι μεγάλος μύθος ότι τα φάρμακα για την απώλεια βάρους αρκούν από μόνα τους για να εξασφαλίσουν μακροχρόνια επιτυχία.

Αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα είναι ότι οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και τα διπλά ινκρετινικά φάρμακα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, όμως η οργανωμένη διατροφική υποστήριξη, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και υγρών, η αντιμετώπιση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, η άσκηση με αντιστάσεις και η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μπορούν να ενισχύσουν τα οφέλη της θεραπείας και να συμβάλουν στη διατήρηση της απώλειας βάρους.

Τι μπορείτε να εφαρμόσετε από τώρα;

Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, μπορείτε να:

Επιλέγετε θρεπτικά τρόφιμα πλούσια σε πρωτεΐνη, ιδιαίτερα όταν η όρεξή σας είναι μειωμένη.

Προτιμάτε μικρότερα γεύματα εάν εμφανίζετε ναυτία ή άλλα γαστρεντερικά συμπτώματα.

Διατηρείτε επαρκή ενυδάτωση.

Αυξάνετε σταδιακά την πρόσληψη φυτικών ινών, εφόσον είναι καλά ανεκτές.

Συνδυάζετε, όταν είναι εφικτό, την απώλεια βάρους με άσκηση αντιστάσεων.

Συνεργάζεστε με επαγγελματίες υγείας για την ανάπτυξη βιώσιμων διατροφικών συνηθειών που θα υποστηρίξουν και τη μακροχρόνια διατήρηση του βάρους.

«Η καταστολή της όρεξης, οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, η μειωμένη πρόσληψη τροφής και ο κίνδυνος απώλειας μυϊκής μάζας ή επαναπρόσληψης βάρους καθιστούν απαραίτητη την οργανωμένη διατροφική υποστήριξη.

Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και υγρών, η σταδιακή αύξηση των φυτικών ινών, η προσαρμογή της διατροφής στα συμπτώματα και η άσκηση με αντιστάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία του προτεινόμενου πλαισίου.

Μελλοντικές μελέτες θα δείξουν ποιες διατροφικές παρεμβάσεις προσφέρουν το μεγαλύτερο πρόσθετο όφελος όταν συνδυάζονται με αυτές τις ολοένα σημαντικότερες θεραπείες για την παχυσαρκία», καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.

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