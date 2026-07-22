Διατροφή: Μπορεί να καθορίσει τη μακροπρόθεσμη επιτυχία των φαρμάκων GLP-1 για την απώλεια βάρους;

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Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1, όπως η σεμαγλουτίδη, και τα νεότερα διπλά ινκρετινικά φάρμακα, όπως η τιρζεπατίδη, έχουν αλλάξει σημαντικά τη θεραπεία της παχυσαρκίας, επιτρέποντας απώλεια 15–20% ή και μεγαλύτερου ποσοστού του σωματικού βάρους.
Ωστόσο, αρκετοί εμφανίζουν γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, μειωμένη πρόσληψη τροφής, απώλεια μυϊκής μάζας ή επαναπρόσληψη βάρους μετά τη διακοπή της θεραπείας.
Η μελέτη των Zambrano-Villacres και συνεργατών εξέτασε το πώς η οργανωμένη διατροφική υποστήριξη μπορεί να συμπληρώσει τη φαρμακευτική αγωγή.
Οι συγγραφείς προτείνουν ένα πρακτικό πλαίσιο με επίκεντρο τη διατροφή, βασισμένο στα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα και στη συναίνεση ειδικών.
«Κεντρικό μήνυμα είναι ότι η διατροφή και η φαρμακευτική θεραπεία πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, ώστε να βελτιώνεται τόσο η αποτελεσματικότητα όσο και η μακροπρόθεσμη διατήρηση της απώλειας βάρους», επισημαίνει η κ. Δήμητρα Ευθυμιοπούλου Διαιτολόγος-Διατροφολόγος και συνεχίζει:
Βασικά ευρήματα
Τα φάρμακα GLP-1 αλλάζουν τη θεραπεία της παχυσαρκίας, αλλά η διατροφή παραμένει θεμελιώδης
Οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και τα νεότερα διπλά ινκρετινικά φάρμακα επιτυγχάνουν απώλεια περίπου 15–20% ή και περισσότερο του αρχικού σωματικού βάρους, αποτελέσματα που μέχρι πρόσφατα επιτυγχάνονταν κυρίως με βαριατρική χειρουργική.
Ωστόσο, η μακροχρόνια επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από το φάρμακο. Πολλοί ασθενείς διακόπτουν τη θεραπεία λόγω ναυτίας, δυσκοιλιότητας, υψηλού κόστους ή δυσκολιών πρόσβασης, ενώ μετά τη διακοπή παρατηρείται συχνά επαναπρόσληψη σημαντικού μέρους του χαμένου βάρους. Για τον λόγο αυτό, η διατροφή πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της θεραπείας από την αρχή και όχι μια προαιρετική παρέμβαση.
Τα φάρμακα μειώνουν την όρεξη, αυξάνουν τον κορεσμό και επιβραδύνουν την κένωση του στομάχου. Αν και αυτό διευκολύνει την απώλεια βάρους, μπορεί να οδηγήσει σε ανεπαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, υγρών, φυτικών ινών και άλλων θρεπτικών συστατικών, ιδιαίτερα όταν τα γεύματα είναι πολύ μικρά ή παραλείπονται.
Πρέπει να δίνεται έμφαση στην ποιότητα της διατροφής και όχι μόνο στη μείωση των θερμίδων. Συνιστώνται τρόφιμα υψηλής θρεπτικής αξίας, επαρκή πρόσληψη πρωτεΐνης, καλή ενυδάτωση και σταθερό πρόγραμμα γευμάτων.
Η μελέτη προτείνει πρακτικές διατροφικές προσαρμογές, όπως μικρότερα και συχνότερα γεύματα, αργή κατανάλωση της τροφής, αποφυγή πολύ μεγάλων ή ιδιαίτερα λιπαρών γευμάτων, επαρκή πρόσληψη υγρών και σταδιακή αύξηση των φυτικών ινών.
Οι συγγραφείς διευκρινίζουν ότι οι επίμονες ή σοβαρές ενοχλήσεις απαιτούν ιατρική αξιολόγηση και ότι οι παραπάνω στρατηγικές βασίζονται κυρίως σε επιστημονική τεκμηρίωση και συναίνεση ειδικών και όχι σε άμεσες κλινικές δοκιμές. Η διατήρηση της μυϊκής μάζας αποτελεί βασικό στόχο.
Είναι μεγάλος μύθος ότι τα φάρμακα για την απώλεια βάρους αρκούν από μόνα τους για να εξασφαλίσουν μακροχρόνια επιτυχία.
Αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα είναι ότι οι αγωνιστές του υποδοχέα GLP-1 και τα διπλά ινκρετινικά φάρμακα είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, όμως η οργανωμένη διατροφική υποστήριξη, η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και υγρών, η αντιμετώπιση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων, η άσκηση με αντιστάσεις και η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών μπορούν να ενισχύσουν τα οφέλη της θεραπείας και να συμβάλουν στη διατήρηση της απώλειας βάρους.
Με βάση τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, μπορείτε να:
«Η καταστολή της όρεξης, οι γαστρεντερικές ανεπιθύμητες ενέργειες, η μειωμένη πρόσληψη τροφής και ο κίνδυνος απώλειας μυϊκής μάζας ή επαναπρόσληψης βάρους καθιστούν απαραίτητη την οργανωμένη διατροφική υποστήριξη.
Η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης και υγρών, η σταδιακή αύξηση των φυτικών ινών, η προσαρμογή της διατροφής στα συμπτώματα και η άσκηση με αντιστάσεις αποτελούν βασικά στοιχεία του προτεινόμενου πλαισίου.
Μελλοντικές μελέτες θα δείξουν ποιες διατροφικές παρεμβάσεις προσφέρουν το μεγαλύτερο πρόσθετο όφελος όταν συνδυάζονται με αυτές τις ολοένα σημαντικότερες θεραπείες για την παχυσαρκία», καταλήγει η κ. Ευθυμιοπούλου.
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