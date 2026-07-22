Μαίρη Λίντα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της – Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα (22/7) η Μαίρη Λίντα, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο.
Τα τελευταία χρόνια η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από το 2018 φιλοξενείτο στο Γηροκομείο Αθηνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου, Νέτης Φίλια, στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, η Μαίρη Λίντα είχε ως τελευταία της επιθυμία να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.
Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Παρασκευή 24 Ιουλίου.
Διαβάστε επίσης:
Μαίρη Λίντα: Η φωνή που έκανε τον Λευκό Οίκο να χορέψει συρτάκι – Η λαμπρή καριέρα, οι τρεις γάμοι και το τραγικό γεγονός που τη σημάδεψε (Videos)
Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών
Το αντίο της Φίνος Φιλμ στη Μαίρη Λίντα – «Μια σπουδαία ερμηνεύτρια, μια φωνή που σημάδεψε το ελληνικό τραγούδι» (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.