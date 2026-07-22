Μαίρη Λίντα: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία της – Αυτή ήταν η τελευταία της επιθυμία (Video)

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Σε ηλικία 91 ετών έφυγε από τη ζωή σήμερα τα ξημερώματα (22/7) η Μαίρη Λίντα, με την είδηση του θανάτου της να σκορπά θλίψη στο πανελλήνιο.

Τα τελευταία χρόνια η σπουδαία λαϊκή ερμηνεύτρια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ από το 2018 φιλοξενείτο στο Γηροκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της δημοσιογράφου, Νέτης Φίλια, στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, η Μαίρη Λίντα είχε ως τελευταία της επιθυμία να γίνει η εξόδιος ακολουθία στο εκκλησάκι του Γηροκομείου Αθηνών, ενώ θα ακολουθήσει η ταφή της στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Το τελευταίο «αντίο» στη Μαίρη Λίντα θα πουν συγγενείς και φίλοι την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

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Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

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