Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Takeaways by to pontiki AI Η εμβληματική λαϊκή τραγουδίστρια Μαίρη Λίντα απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στο Γηροκομείο Αθηνών, όπου διέμενε από το 2018 αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η καλλιτέχνιδα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού τραγουδιού, αναγνωρισμένη για τη μακρόχρονη συνεργασία της με τον Μανώλη Χιώτη.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, η Μαίρη Λίντα συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες και επηρέασε σημαντικά πολλές νεότερες τραγουδίστριες με την ερμηνεία της.

Η ίδια είχε σημειώσει διεθνή επιτυχία, εμφανιζόμενη μεταξύ άλλων στον Λευκό Οίκο το 1964 προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον.

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Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μαίρη Λίντα, κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου. Η αγαπημένη λαΐκή τραγουδίστρια πέθανε σήμερα το πρωί στο Γηροκομείο Αθηνών όπου φιλοξενείτο τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Μαίρη Λίντα εφυγε ησυχα στον υπνο της τα ξημερώματα της Τετάρτης περίπου στις 5 πμ.

Το τελευταίο διαστημα αντιμετωπιζε σοβαρα προβλήματα υγείας λόγω της προχωρημένης της ηλικίας ενώ είχε νοσηλευτεί αρκετές φορές.

Στο Γηροκομείο Αθηνών φιλοξενούνταν με δική της πρωτοβουλία από τον Οκτώβριο του 2018.

Μέχρι πριν απο τρία χρόνια τραγουδούσε μάλιστα σε διάφορες εκδηλώσεις που διοργάνωνε η Διεύθυνση.

Το Γηροκομείο γνωστοποίησε το θλιβερό γεγονός επισημαίνοντας ότι «Έφυγε ήρεμα και ειρηνικά, έχοντας στο πλευρό της την αγαπημένη της κόρη Ευαγγελία, καθώς και σύσσωμη τη Διοίκηση και το Προσωπικό του Γηροκομείου Αθηνών που την υπεραγαπούσε».

Επίσης το ΔΣ της της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών στη σχετική ανακοίνωση του, εκφράζει τη θλίψη και την οδύνη του για την απώλεια της μεγάλης αυτής ερμηνεύτριας και εύχεται «καλό κατευόδιο στο δρόμο της για τη γειτονιά των Αγγέλων, κοντά στους άλλους μεγάλους δημιουργούς του Ελληνικού τραγουδιού και του πολιτισμού».

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα..σκορπιζοντας θλιψη στον καλλιτεχνικο χωρο… η μεγάλη Κυρια του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ…έζησε τα τελευταία της χρονια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής κ χαμογελαστή… θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη… περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα…» έγραψε ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιγούρος στο Instagram.

Ποια ήταν η Μαίρη Λίντα

Ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60.

Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Όπως έχει δηλώσει η ίδια, ήταν σκληρός μαζί της και την κακοποιούσε.

«Όμως, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα. Είχα τη δύναμη, όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου» έχει πει σε μια από τις συνεντεύξεις της το 2012.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονυ Πέρκινς καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Η Μαίρη Λίντα επηρέασε με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.

Εκτός του σπουδαίου Μανώλη Χιώτη, συνεργάστηκε με τους μεγάλους συνθέτες, Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι.

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