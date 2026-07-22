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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.07.2026 10:45

Τα τρία ιδανικά crossover για διακοπές με κάτω από 19.000 ευρώ

22.07.2026 10:45
CHEAP-CROSSOVERS

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Χώροι για αποσκευές, αυξημένη απόσταση από το έδαφος και κινητήρες που δεν δυσκολεύονται στο ταξίδι, χωρίς το κόστος αγοράς να ξεπερνά τις 19.000 ευρώ.

Η αγορά ενός καινούργιου crossover ή SUV δεν προϋποθέτει απαραίτητα προϋπολογισμό άνω των 25.000 ευρώ. Ανάμεσα στις ακριβότερες και περισσότερο εξοπλισμένες προτάσεις υπάρχουν ακόμη μοντέλα που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μιας οικογένειας, τόσο στις καθημερινές μετακινήσεις όσο και στις καλοκαιρινές διακοπές. 

Επιλέξαμε τρία αυτοκίνητα με διαφορετικό χαρακτήρα. Το ένα ξεχωρίζει για τον ισχυρό κινητήρα και τους χώρους του, το δεύτερο για τις συμπαγείς διαστάσεις και τη σύγχρονη σχεδίαση, ενώ το τρίτο μπορεί να πραγματοποιήσει ένα ολόκληρο ταξίδι διακοπών χωρίς ανεφοδιασμό.

Διαβάστε περισσότερα στο autotypos.gr

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