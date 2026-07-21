Πρώτες εικόνες του smart #2 στον δρόμο λίγο πριν την παγκόσμια πρεμιέρα

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Στον δρόμο για την πρεμιέρα: Το smart #2 ολοκληρώνει τις τελευταίες δοκιμές πριν αποκαλυφθεί επίσημα στο Παρίσι

Το νέο smart #2 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν από την επίσημη παρουσίασή του στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, τον προσεχή Οκτώβριο. Το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο μοντέλο ολοκληρώνει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δοκιμών με στόχο να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που έχει θέσει η εταιρεία σε επίπεδο οδικής συμπεριφοράς, άνεσης, ποιότητας και ασφάλειας.

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