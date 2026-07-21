Φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, σηκώθηκαν 12 εναέρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Επιδαύρου στην Αργολίδα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:30 σε έκταση με ελαιόδεντρα ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δασική έκταση. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εξελίσσεται μακριά από κατοικίες και υποδομές σε δυσπρόσιτο σημείο γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης

Σούδα: Η στιγμή της σύγκρουσης του φορτηγού πλοίου με το «Έλυρος» – Απαγόρευση απόπλου στο φορτηγό, αξιόπλοο το επιβατικό (Video)

Επίθεση με μαχαίρι στην Ακρόπολη: Γνωστός των Αρχών ο δράστης, είχε συλληφθεί άλλες δύο φορές – Στο ΚΑΤ ο τραυματισμένος άνδρας για περαιτέρω νοσηλεία

Συγκινήθηκε ο Μπαρτζώκας μιλώντας για τον πατέρα του: Δύο ημέρες μετά την απόδραση τον κατέδωσαν και συνελήφθη ξανά (Video)